〈時評〉武漢肺炎衝擊國際經濟金融　政府要做防範凖備

戴口罩勤洗手，不去公共場合一起預防武漢病毒（中新社提供/中央社） 戴口罩勤洗手，不去公共場合一起預防武漢病毒（中新社提供/中央社）

新型冠狀病毒(即武漢肺炎)快速蔓延，不止造成全中國經濟衝擊及損失，也影響國際經濟金融，台灣身為鄰近國家，當然難躲暴風圈，預期觀光旅遊、餐飲、航空、郵輪，甚至半導體等重要科技產業，都將受到影響，政府應及早未雨綢繆，做好凖備工作。

這次新型冠狀病毒來的又快又猛，且正好是農曆春節期間，中國境內不止武漢因為封城，淪為死城，即連上海、北京，也因為迪斯奈樂園、北京故宮全面休園，一片死寂，各大觀光飯店、旅遊景點、餐廳、零售、電影院，甚至巷弄小吃攤都門可羅雀，大家都躲在家中，盡可能不出門，以防止被疫情感染，使得美商麥當勞、星巴克、肯德雞、達美樂、可口可樂、Costco生意都十分清淡，同受株連。

農曆新年是中國人最重視的節日，往年至少有一億以上的人口，在國內外旅遊，今年不止中國境內沉寂，世界各國視中國觀光客為瘟疫，紛紛關上機場大門，直接將其原機送回中國。最現實的是朝鮮，這一次反應極為快速，率先拒絕中國人入境，讓習近平領教到國際政治的現實無情。

與中國鄰近的泰國，經濟影響至少達到500億泰銖，越南、緬甸、菲律賓、馬來西亞、新加坡、柬甫寨等鄰近國家，其觀光旅遊、餐飲、博奕、郵輪、精品店等各行各業同受衝擊。

觀光旅遊業的產值，在2003年SARS期間，佔中國GDP的2%，不過現在已經成長到5%，影響力大增，一般認為，影響產值至少有1千5百億美元。使中國今年經濟成長率要保5都困難，遑論奢望6%以上。

中國國際航空、南方航空、東方航空在香港掛牌，紛紛重挫2.5%以上，其他如蘋果、迪士尼、Nike、LVMH、洲際觀光酒店集團等，生意都受到極大影響，股價下跌