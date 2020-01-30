武漢肺炎中國境內確診7741例 西藏、芬蘭相繼淪陷

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）根據中國官方資料顯示，截至今日凌晨0時止，中國確診病例高達7711例，死亡病例170例，西藏確診首例個案，中國全境皆已淪陷。北歐國家芬蘭出現首例確診病例，是1名來自中國武漢的遊客。

中國衛生健康委員會發佈公告，截至今日凌晨0時，收到31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團累計報告確診病例7711例，現有重症病例1370例，累計死亡病例170例，累計治愈出院病例124例，共有疑似病例12167例。

但根據《新浪網》發佈的最新疫情動態，確診人數高達7741例。

西藏衛生健康委員會1月29日通報首例確診，《聯合新聞網》報導，該病例為34歲來自湖北省的張姓男子，1月22日搭乘火車抵達拉薩，並於25日前往醫院就診，目前已被隔離治療。

目前累計追踪到密切接觸者88693人，當日解除醫學觀察2364人，共有8萬1947人正在接受醫學觀察。

中國衛健委表示，累計香港目前共有10例確診，澳門共7例。

《中央社》報導，芬蘭衛生與福利研究所確診首例新型冠狀病毒肺炎首例患者，目前正在醫院接受隔離治療，該患者是來自中國武漢的遊客，約有15人曾經與之接觸，芬蘭當局正密切監控15人的健康情況。

芬蘭航空1月29日宣佈取消飛往中國航班，為歐洲航空首例。