武漢肺炎抗戰！疾管署建議中港澳入境學生及教職員在家自主隔離14天

（台灣英文新聞／施家恩台北報導）因應中國新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴大，國內已出現8例病例，加上開學開工在即，為避免呼吸道傳染病群聚感染，將傳播風險降到最低，針對中港澳入境的學生及教職員工，建議在家休息14天再復課及復工。



中央流行疫情指揮中心29日表示，公布訂定之「各級學校、幼兒園、實驗教育機構及團體、補習班、兒童課後照顧中心及托育機構因應中國大陸新型冠狀病毒肺炎疫情開學前後之防護建議」，對於自中港澳入境的學生及教職員工，如無任何症狀，可全程配戴口罩上班上課；但考量學校學生人數較多，互動密切，易於發生相互感染情形，因此建議自中港澳入境的學生及教職員工於入境後在家休息，避免到校上課上班。

另指揮中心表示，勞工之家庭成員，因受自主健康管理，需親自照顧者，勞工除可依性別平等法規定，請家庭照顧假外，亦可依勞工請假規則請事假，或與雇主協商排定特別假。



此外，目前亦屬流感流行季節，補習班、兒童課後照顧中心、托育機構及各級學校將陸續開始上課或開學，指揮中心呼籲，各校應加強學生勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，保持良好個人衛生習慣及妥善處理口鼻分泌物等，並儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所。

在疾管署中央流行疫情指揮中心建議自主隔離14天後，許多公司行號也旋即跟進宣布，要求員工年節期間有出國旅遊到中國香港澳門地區者應於回國後遵政府規定自行在家管理14天。

中央流行疫情指揮中心隨時檢討調整並發布相關防疫措施，公布相關之防疫建議，相關資訊可參閱疾管署網站 (https://www.cdc.gov.tw/)，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。