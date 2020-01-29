中國痛批「五星病毒旗」辱華　丹麥報紙拒道歉

（台灣英文新聞／國際組 台北報導）丹麥百年大報《日德蘭郵報》周一（27）刊登一幅箭指中國的諷刺漫畫，引來中國駐丹麥大使館強烈抗議並要求該報及創作者道歉，不過不僅該報主編悍然拒絕，連丹麥總理佛瑞德里克森昨（28）日接受訪問時也表明：「言論自由是丹麥的傳統。」

丹麥報紙《日德蘭郵報》（Jyllands-Posten）周一刊登一幅政治諷刺漫畫，丹麥藝術家Niels Bo Bojesen將中國國旗上的五顆黃色星星換成了中國新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）。

插畫一刊出隨即遭到中國強烈抗議，中國駐丹麥大使館週二在一份聲明中表示，《日德蘭郵報》所刊載的插畫涉嫌「辱華」，「不但毫無基本的同情和同理心，反而藉疫情侮辱中國和中國人民，嚴重傷害了中國人民的感情。」

中國駐丹麥大使館還表示，《日德蘭郵報》「這一做法挑戰了人性良知，越過了文明社會的底線，突破了言論自由的道德邊界。我們對此表示強烈憤慨，嚴正要求《日德蘭郵報》和漫畫作者深刻反省，向全體中國人民公開道歉。」

不過，在接受媒體採訪時，《日德蘭郵報》主編尼布羅（Jacob Nybroe）表示，「我們無法為我們認為沒做錯的事情道歉。」

尼布羅也指出，「我們無意羞辱或嘲弄中國的局勢，我們也不認為那幅插畫有這樣的意圖。」

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）昨日遭問起此事時也表示，言論自由是丹麥的「傳統」。

佛瑞德里克森表示，言論自由及諷刺漫畫在丹麥有非常久遠的傳統，而這項傳統未來也將會持續存在，這是丹麥的立場，不會有所改變，「我只能說，就丹麥及丹麥政府的立場而言，我們能說的就是，在丹麥，我們有言論自由，包括繪畫（的自由）。」