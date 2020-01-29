【武漢肺炎】英國航空宣布暫停往返中國航班　各國外籍人士緊急撤離

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）中國湖北省武漢市爆發的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎確診病例直逼6000起，奪132命，蔓延超過15國，促使當地外籍人士出逃。

最新外電消息指出，英國航空公司(British Airways )今天(29日)宣布暫停所有往返中國的航班。

中央社報導，中國有關當局23日史無前例對武漢下達封城令，讓數百萬人形同坐困愁城。由於疫情持續引發關切，美、英等多國都建議公民暫停前往中國。以下為各國撤僑情況：(資料來源:中央社/法新社)

【亞太地區】

日本 ─ 日本政府專機今天將200名左右日籍公民帶離武漢、返回東京。有關單位說，當地粗估有約650名日僑表示希望撤離。

澳洲 ─ 澳洲外交部表示正研擬計畫將所有僑民帶回澳洲，其中許多有雙重國籍。官員說已接獲約400通受困中國的澳洲公民來電，想登記撤離。

印度 ─ 新德里當局據報將向北京當局提出撤僑許可，一架波音747已在孟買待命，準備接回250多名僑胞。

印尼 ─ 雅加達表示中國境內有逾230名印尼僑民，其中約100人在武漢。截至今天為止，當局還沒有敲定撤僑方案。

菲律賓 ─ 約有150名菲僑受困武漢，另有150人在湖北其他地區，菲國外交部正在討論可能撤僑方案，但還未拍板定案。

斯里蘭卡 ─ 中國境內有約860名斯里蘭卡學生，其中32人在武漢，可倫坡當局正在安排讓全數返國。

南韓 ─ 首爾本週將派包機前往武漢，數百名僑民將分批於30、31日返國。

泰國 ─ 官方還在等待中國官方授權撤僑，但飛機和醫師已在待命。目前中國境內有64名泰國僑胞，包括49名學生和15名勞工或遊客。

相關新聞 【武漢肺炎】全球最新確診人數統計表 X 台灣自我防疫措施懶人包

【北美地區】

美國 ─ 專機今天搭載240名美國外交人員和公民離開武漢，先到阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）加油並進行二度篩檢，當地醫院已準備好治療或隔離感染病毒的人員。

【歐洲地區】

法國 ─ 衛生部表示會於明天派遣專機至武漢，並安排於31日或2月1日返法。約500至1000名法國人有資格搭機。當局已安排第2架班機。歐洲聯盟表示將應法國要求聯合出資，讓100多名歐盟公民能與法僑一起搭機撤離。

德國 ─ 柏林當局尚未確認任何撤僑計畫，但在考慮選項提供給人在武漢的約90名德國人。

西班牙 ─ 西班牙外交部表示，正和中國與歐盟合作，讓西班牙公民遠離疫區。

【北非地區】

阿爾及利亞 ─ 有36名阿爾及利亞在武漢，其中大多為學生，總統府已要求採取所有措施帶公民回國。

摩洛哥 ─ 當地媒體說，當局將撤離在武漢的約100名摩洛哥公民，其中大多為學生。

相關新聞 【武漢肺炎】全球最新確診人數統計表 X 台灣自我防疫措施懶人包