武漢肺炎全球病例達6062例　德國、加拿大、法國、新加坡和馬來西亞再增確診病例

更新時間：2020-01-29 12:10

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）中國境內爆發武漢肺炎疫情，國際間也陸續傳出超過70例的個案，加拿大和法國28日分別再新增1例推斷、確診病例，巴西也傳出1例疑似個案，新加坡、馬來西亞則分別新增2例和3例確診個案。

加拿大卑詩省28日宣布，繼安大略省一確診、一推定病例之後，溫哥華出現省內首起新型冠狀病毒「推定」病例。

中央社引述卑詩省（British Columbia）衛生廳長亨利（Bonnie Henry）在記者會中說法，首位「推定」患者是一名常去中國工作的40多歲男子，他上週自武漢返回溫哥華，24小時後出現症狀，26日主動聯繫衛生當局，卑詩省疾病控制中心（BCCDC）檢測結果27日晚間呈陽性反應。

亨利說，這名患者目前「情況良好」，未住院、在他位於溫哥華沿海衛生管轄區的家中自我隔離，衛生當局每天數次追蹤狀況，他與少數家人保持聯繫，家人沒有任何狀況。

這起「推定」案例仍待位在溫尼伯（Winnipeg）的加拿大微生物實驗室最後確認，48小時會有結果。卑詩省衛生當局認為，應會確診為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）病例。

而法國衛生部公衛署長沙羅孟28日晚間宣布法國確診第4起「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）病例。病人來自中國湖北省中國籍遊客，年齡近80歲，病況危急，目前正在巴黎的醫院進行復甦治療。

德國之聲引述德國衛生部門28日深夜說法，又再新增3名確診案例，都是28日首例確診個案的同事，這名首例確診患者是被來德國出差的上海女同事傳染，而該名首例患者又再傳染給公司其他3名同事。

德國衛生單位表示，目前公司內約有40名員工曾與這名上海女同事接觸過，衛生單位已將他們的檢體送驗，結果最快可於德國時間29日出爐。

新加坡衛生部門28日晚間宣布，再增2名新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例，患者皆為中國籍武漢市遊客，目前皆在醫院接受治療，狀況穩定。

馬來西亞衛生部29日凌晨發表聲明，證實再增添3例新型冠狀病毒（2019-nCoV）確診病例，患者皆為中國遊客。

為了避免武漢肺炎疫情持續擴散，首相馬哈地（Mahathir Mohamad）27日發表聲明宣布，即日起暫停向中國湖北省的公民發出任何形式的簽證，這也代表湖北省的中國公民將被禁止入境馬國。

另外，巴西衛生部28日證實，米納斯吉拉斯州一名曾前往中國的22歲女學生出現感染「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV，武漢肺炎）的症狀。

衛生部門最遲於31日會公布女學生的病理檢驗結果，如果呈陽性，這可能是巴西和南美洲首例新型冠狀病毒確診病例。

根據今（29）日中午12點最新統計，目前國際累計80例確診(不含台灣)，分布於16國，包括前日新增柬埔寨、斯理蘭卡及德國共3國。分別為泰國14例、香港8例、澳門7例、美國5例、澳洲5例、新加坡7例、馬來西亞7例、日本7例、南韓4例、法國4例、越南2例、加拿大3例、尼泊爾1例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例及德國4例。

全中國境內累計確診人數達5974例，加上國際累計80例，以及台灣8例，全球確診病例達6062例。