新住民蒸粿好「彩」頭 金鼠祥瑞慶豐年

為了一解新住民朋友思鄉情緒及提前感受過年氣氛，移民署南區事務大隊嘉義市服務站與嘉義市新移民女性關懷協會合作，年前在「佤那異國風味料理餐廳」舉辦新住民家庭教育暨法令宣導活動，邀請張麗香廚師現場教新住民如何用電鍋製作簡易年菜。

蘿蔔糕以閩南話稱之為「菜頭粿」，其諧音寓意步步「高」升、好「彩」頭，每逢過年拜拜，蘿蔔糕就成了餐桌上不可或缺的美食佳餚之一。透過張麗香廚師的俐落刀工，一顆顆纖長的白蘿蔔被刨成晶瑩剔透的蘿蔔絲，加入適量的調味料後，在適度的火侯加熱下，逐漸散發出清甜的香氣，逕而放入電鍋內蒸煮，在場的新住民都專注著電鍋靜待好「彩」頭。

不到1個小時的功夫，金黃色鍋粑的蘿蔔糕就已形成，最後撒上香菜就上桌囉！來自越南的青竹表示：「家鄉也有類似的煎糕，是將蘿蔔糕打上雞蛋煎熟，臺式蘿蔔糕用蒸的吃起來清爽沒負擔，回家也要做給家人品嚐！」

嘉義市服務站主任鄧宇哲表示，每月辦理的家庭教育及法令宣導課程內容多元豐富，透過實際參與來幫助新住民更快適應在臺生活。適逢農曆春節將近，在課程中特別加入和年節氣氛相關的互動課程，讓新住民提前體驗農曆過年氣氛。嘉義市新移民女性關懷協會理事長張麗梅在活動尾聲，向在場新住民發放在來米粉，讓參與的新住民朋友拿回家後自己動手做，也預祝新住民朋友迎接農曆鼠年都能得到好「彩」頭。

訊息來源：新移民的娘家臉書專頁

(新聞轉載自新住民全球新聞網)