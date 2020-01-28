香港專家：武漢肺炎疫情預估在4、5月「達顛峰」 今年6、7月慢慢減退

圖為24日湖北趕建野戰醫院的情形 (美聯社) 圖為24日湖北趕建野戰醫院的情形 (美聯社)

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）面對新冠狀病毒疫情擴大，武漢市打算沿用北京17年前SARS時期的「小湯山醫院」模式，將武漢肺炎確診病例集中管理救治。

外電報導，23日封城當日下午，武漢市政府就緊急召開會議，準備在武漢職工療養院附近空地興建一座「武漢蔡甸(區)火神山醫院」，專責集中收治武漢肺炎患者。

這座野戰醫院由多家企業聯合承建，初步構想為設置1000張床位，預計2月3日前完工。

香港媒體報導，香港大學醫學院院長梁卓偉昨(27)日指出，根據研究模型分析，目前新型冠狀病毒 (武漢肺炎) 疫情每6.2日會倍增，預估武漢市已有4.4萬人感染，整體疫情會在4、5月「見頂」(達到顛峰)，至6、7月慢慢減退。

綜合英國BBC與台灣中央社報導，港大醫學院27日下午舉行記者會，說明新型肺炎最新疫情，梁卓偉在會中作了以上估算。

他說，截至大年初一（25日），估算武漢應有不少於2.5萬人確診，加上仍處於潛伏期、未發病的個案，預料武漢已有4.4萬人感染。而病毒的基本繁殖率為2.13，代表疫情每6.2日就會倍增。

梁卓偉表示，武漢是華中地區主要交通樞紐，估計部分遭感染者早在大年初一之前，就經由各種交通工具前往其他省市，最少有18宗個案進入青島，最高有318宗進入重慶。

他認為，武漢確診人數將在未來日子繼續上升，不敢說早前的封城措施沒有效用，但隨著部分個案較早前已輸出至其他省市，有關地區疫情將出現很大變化，未來幾週會持續出現確診個案。

梁卓偉預計，疫情將會在4、5月陸續在重慶、北京、上海、廣州及深圳「見頂」。其中，重慶與武漢交通連接最頻繁，出入境人流最多，將比其他省市提早一至兩週達至頂峰，至6、7月疫情將慢慢減退。

他表示，會將研究結果發給世界衛生組織（WHO）、中國國家疾控中心和香港特區政府參考。

BBC報導，有中國專家表示，武漢肺炎的潛伏期為4-10天，平均為7天。但最長潛伏期可長達2周，即14天。

這種無症狀傳播，也為診斷和控制疫情的擴散，增添了難度。

也就是說，沒有症狀的人可能不知道自己已經感染了病毒，但卻能把病毒傳染給別人。

英國帝國理工的科學家則說，要阻斷60%以上的傳播率才能比較有效地控制疫情。而目前看來，似乎很困難。

倫敦帝國理工MRC全球傳染病中心的研究人員透過計算估計，每個感染者會把這種病毒，傳染給兩到三個人。