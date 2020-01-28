回鍋呼聲高？！ 朱立倫表態不選國民黨主席

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨主席補選將在3月7日舉行。目前表態角逐的有前副主席郝龍斌、立委江啟臣等人，30日起國民黨將受理參選人領表，2月3日至4日受理參選人登記。

國民黨2020總統、立委選舉大敗，前黨主席吳敦義率副主席及一級黨務主管總辭負責，目前由中常委林榮德擔任代理主席，國民黨立法院黨團總召曾銘宗擔任代理秘書長，負責黨主席補選選務。

回鍋黨主席呼聲相當高的前新北市長朱立倫今(28)日在臉書表態，

「改造一定有我，改選不必在我」

明確表態不參選黨主席補選，但他將與青壯世代共同承擔、分進合擊。

立法委員江啟臣1月25日大年初一上午，在台中市豐原區的服務處宣布投入國民黨主席選舉，台中市前市長胡志強、國民黨中央委員連勝文等人都到場力挺，連勝文在致詞的時候更明確表示，不選黨主席，全力支持江啟臣參選黨主席，「要戰一起戰」，呼籲「支持江啟臣就是支持連勝文」。

對於江啟臣宣布角逐國民黨主席，同屬青壯世代的立委蔣萬安、許淑華等人25日第一時間也表態力挺，前立委吳育昇則轉述前國民黨副主席郝龍斌看法表示，樂見其成，代表良性競爭與世代整合。

中央社28日報導，目前表態參選黨主席的有前副主席郝龍斌、立委江啟臣，以及孫文學校總校長張亞中、藍天行動聯盟主席武之璋等人。

根據國民黨主席選舉辦法規定，曾任中央評議委員或中央委員的國民黨黨員，經具黨權的黨員3%以上連署者，得申請登記為國民黨主席選舉候選人。

組發會盤點，截至15日具有黨權的黨員約有25.8萬人，以此推估連署門檻約為7751人，但只要在2月23日前繳交109年黨費的黨員，就具備此次黨主席補選的投票權，因此實際的投票人數、門檻應會再增加。

1月17日起到2月3日開放參選人進行黨員連署，郝龍斌以及江啟臣兩人都在臉書張貼連署書，盼支持者踴躍連署。

農曆年後的1月30日至1月31日國民黨將受理參選人領表，參選人需繳交200萬元的選務費，當天組發會也將提供黨員名冊，供參選人加強拜票使用；2月3日至4日則受理參選人登記，3月7日進行投開票。

郝龍斌今也在臉書貼文表示，這個年他過得很充實，陪家人、陪父親，也與一些年輕人和黨內青壯世代夥伴聊了許多他們的想法，他很樂於看到青壯世代的奮起，看到新的希望與可能。

郝龍斌說，2017年他參選黨主席時就曾經提過，這一代不要再為自己謀求什麼了，要把社會國家的責任傳承下去，要把自己當成培育下一世代的養份；這次的黨主席補選，雖只有一年任期，他的看法和初衷與2017年一樣。

郝龍斌強調，黨主席要「無私」，要為全黨謀求一條正確的路，而不是拿全黨幫自己鋪一條通往高位的路；黨主席要「無我」，當了這個擔，不要總想為自己謀畫什麼，而是讓自己成為養份，全心為國民黨的傳承與改變而謀畫。