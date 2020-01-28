封城太悶？！ 武漢市民開窗合唱軍歌　專家：危險！恐致飛沫傳染

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）為防控肺炎疫情，中國武漢封城今天(28日) 進入第6天。近日武漢多個社區居民開窗合唱中國國歌並高喊「武漢加油」，官媒也轉發影片；但有專家指出，此舉很危險，可能導致飛沫傳染，呼籲官方制止活動。

看來疫情爆發期間，為了自我保護也防止別人受害，最佳的消遣，應該要像另一些網友建議的「自家循環遊」(如下):

2020年春節最佳旅遊路線

客廳→厨房→卧室→洗手間循環遊

(具體景點可參考上圖)

中央社報導，26日晚間，湖北省宜昌市有社區居民在陽台合唱愛國歌曲，中國官媒人民日報的官方微博，也以「加油！湖北」為題轉載了這則影片。

隨後，通訊軟體微信（wechat）27日流傳一則通知，呼籲武漢市民晚間8點，打開窗戶合唱中國國歌「義勇軍進行曲」等愛國歌曲，並一起高喊「武漢加油」。網上影片顯示，許多武漢社區的居民都響應這項活動。

不過，湖北日報報導，一名協和醫院呼吸內科的醫師致電媒體表示，這種活動太危險。他指出，樓上樓下的飛沫也會飛散，樓棟之間的飛沫也會被風吹過來，唱歌時人們會深呼吸，可能因此導致樓下居民吸入飛沫，因此呼籲市長儘快叫停這種行為。

同理可證，不能唱歌，當然也不能開窗找人吵架了，以下動作也是很危險的

武漢人夜晚隔空喊話 (微博影片，母湯喔~~)