疾管署今起釋出600萬片醫療口罩　初四至初六一人限購3片

圖為行政院消保處與公平交易委員會，22日派 員走訪台北各大賣場，了解口罩價格與銷售情況。中央社 圖為行政院消保處與公平交易委員會，22日派 員走訪台北各大賣場，了解口罩價格與銷售情況。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 新型冠狀病毒（武漢肺炎) 疫情擴大，台灣中央流行疫情指揮中心今天(28日) 記者會上，對春節期間口罩供給問題，經濟部商業司副司長陳秘順表示，由於口罩比平常需求量成長很多，據了解，目前超商庫存只夠一天的供應量，昨(27日) 深夜已緊急處理。

陳秘順表示，疾管署今(28日) 起會釋出600萬片醫療口罩，連續三天，全台一萬多的超商，一人限購3片，拆盒銷售。

中央社引述經濟部表示，年後口罩日產能最高可以提升至約390萬片，另外，業者不得壟斷、哄抬口罩價格，否則最高將處新台幣5000萬元罰鍰。

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綜合《中時》與《經濟日報》報導，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥說，一般冠狀病毒都是藉由飛沫或接觸傳染，因此從外面回來不要摸口鼻，先洗手，最重要的公共措施就是戴口罩、勤洗手。

報導指出，初四、初五、初六(1/28-1/30)，疾管署釋出600萬片醫療口罩只是應急，一人限購三片，是評估合理的需求量，大家也不需要搶購，初六開工後工廠就會回到崗位，希望可以銜接民眾的需求量。

至於即日起三天，一人限購三片要如何執行？陳秘順表示，一盒口罩有50片，將請超商店員戴上塑膠帶再拿口罩，原則上不會接觸到手，也有給超商示範影片，但這只是暫時應急，日後還是希望可以有單片包裝。

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陳秘順並說，目前包含藥妝店、藥局等通路都被允許開盒販賣口罩。因外科口罩屬於戰備物資，各通路其實都很害怕比價，我國外科口罩統一定價一片8元，避免造成不必要的困擾。

中央社引述經濟部官員說，經部與各廠商、通路業者協調後，製造商表示願增派人力，27日至29日產能可以提升至93萬片，春節復工後，口罩日產能最高可以提升至約390萬片，廠商不用怕超額生產，若有餘貨政府全部收購。

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