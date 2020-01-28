台灣再增2例武漢肺炎確診　累計達7例　赴中國旅遊警示提升至3級

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）我國2019新型冠狀病毒肺炎確診個案再增2人，中央流行疫情指揮中心今（28）日證實，新增2名個案皆為來台觀光的中國籍武漢市民眾。指揮中心更宣布擴大對中國（不含港澳）旅遊疫情建議，呼籲民眾如非必要應避免前往。

台灣中央流行疫情指揮中心今天宣布新增2例境外移入病例， 均為居住於武漢市中國籍70多歲女性，今年1月22日同行抵台觀光，於1月25日出現發燒症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗於今日確診，個案無肺炎，目前病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

指揮中心統計，昨（27）日國內新增130例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報530名個案，含7名確診、269名排除，餘隔離檢驗中(98名初驗陰性、其餘待檢驗)。

7名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第6名及第7名確定病例接觸者待追蹤，餘5名確診個案接觸者共計470人，其中16人有症狀已通報(10人二次檢驗皆陰性已排除、6人檢驗中)。

依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國截至1月27日累計4,515例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中976重症，106例死亡，31省市區(不含港澳特別政區)僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。

基於中國各省分皆持續出現病例且急遽增加，疫情嚴峻；且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心於今日將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至中國(不含港澳)，請民眾避免至當地所有非必要旅遊。

目前國際間除了我國外，累計62例確診病例，泰國8例、香港8例、澳門7例、美國5例、澳洲5例、新加坡5例、馬來西亞4例、日本4例、南韓4例、法國3例、越南2例、尼泊爾2例、加拿大2例、柬埔寨1例、斯里蘭卡1例及德國1例。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。