國際民航組織封鎖挺台灣推特帳號　美國眾議院外委會關切

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）國際民航組織推特近日開始審查任何支持台灣參與的言論，甚至只是提到「台灣」的推文都會遭到封鎖帳號，此舉也引來美國國會關切，有眾議員便批評，如果中國能少放些心思在打壓台灣，並更專注於控制武漢肺炎疫情，也許就能降低全球流行病的風險。

美國2049計劃研究所（Project 2049 Institute）研究員莊宛樺（Jessica Drun）在上週推文批評國際衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）排除台灣參與，使得這個區域中其中一個最繁忙的飛航安全區無法即時取得最新資訊，包括針對中國新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）可能的新措施。

莊宛樺在上週六（25）便發現她的帳號已被國際民航組織封鎖，消息一出引來更多批評國際民航組織的聲浪，而國際民航組織也一一封鎖，遭封鎖的包括研究員、記者，甚至美國國會助理等；也有網友表示，他們僅僅是提到「台灣」也遭到封鎖。

此事也引起向來支持台灣參與國際組織的美國國會的關注。眾議院外交委員會便透過推特表示，「國際民航組織在確保航空安全方面發揮了顯著的作用， 但是，壓制反對國際民航組織排除台灣的聲音違背了其既定的公平、包容，以及透明原則。」

眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）更批評，「如果中國共產黨花少一點時間在阻止台灣參與本該是非政治性的國際組織，並花更多的時間改善其境內的公共衛生，我們也許就不會面臨潛在的全球性流行病。」

國際民航組織在面對各界的批評後，在今（28）日發布一則推文，表示將會刪除「不相關的、破壞性及冒犯的」推文，並封鎖發布者。該推文更呼籲藉由有「事實根據的言論」來協助航空永續發展。

國際民航組織更在稍後轉推聯合國兒童基金會（UNICEP）一個反網路霸凌的短片。

國際民航組織成立於1944年，旨在制定世界各國所共同遵循的飛航規範、標準，該組織現任秘書長為柳芳，曾任中國民用航空總局總幹事。美國網路媒體Axios則踢爆目前管理國際民航組織社群媒體帳號的是一位中國人，名叫「Qining Guang」。