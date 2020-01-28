談武漢肺炎防疫 賴清德對中國提3建言

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）武漢肺炎疫情持續擴大，副總統當選人賴清德對中國提出3項建議，包括公開、透明疫情資訊、尋求國際合作與支持台灣加入世界衛生組織（WHO），相信都有助防疫工作。

賴清德農曆初一至初四展開全台新年走春行程，27日上午到新竹都城隍廟參拜，並接受媒體聯訪，他提出對中國武漢肺炎疫情發表看法，提出3項建議，希望能有助於疫情控制與防範。

中央社引述賴清德說法，他除了關心中國疫情，也擔心台灣安危，若中國的武漢肺炎持續擴大，台灣勢必受到衝擊。

賴清德指出，站在公共衛生的角度，首先建議中國與其採取封鎖、資訊不公開的策略，不如資訊開放、公開透明，因為沒有死角的防疫政策，才有可能成功。

他說，第二個建議是，與其自己獨立作戰，不如尋求國際合作，除了做好此次防疫工作，也藉此建立進步的公衛防疫體系，避免類似情況發生，因為不管是之前的SARS或這次的武漢肺炎，對中國或對國際社會都是一個很大的衝擊。

報導提到，賴清德認為，應支持台灣加入世界衛生組織，不僅可以即時得到國際資訊，保護台灣人民以外，也會有力量在這個平台上幫助中國，對國際社會作出貢獻，是多贏策略。

他說，如果中國願意採取這些建議，相信不僅對眼前的防疫工作，或是未來公共衛生體系的建置，一定都有很大幫忙。

關於台灣政府擬比照美國、日本派專機接回仍在武漢的民眾，但卻未獲中國回應，賴清德說，內政的事情，總統蔡英文、與行政院長蘇貞昌都很積極處理，台灣政府在處理公共防疫工作很有經驗，請國人配合目前政府發布的防疫標準作業流程，只要政府跟民間共同面對疫情，相信一定可以把衝擊降到最低。