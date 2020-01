中國武漢肺炎逾100人死 美國國務院升高中國旅遊警示至3級

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)武漢肺炎疫情持續蔓延,中國確診破4000例,逾100人死亡。美國國務院領事事務局27日調高赴中國旅遊警示至第3級,而主要疫情區湖北省仍維持最高的第4級,呼籲民眾非必要勿前往當地。。

美國國務院領事事務局24日已率先調高對湖北省的旅遊警示至最高的第4級,呼籲民眾勿前往;27日警示範圍擴大到全中國,由原先的第2級升高至第3級,表示武漢肺炎蔓延,部分地區風險增加,而美國CDC目前對中國的旅遊健康警示維持在第3級,呼籲民眾非必要勿前往中國。

領事事務局說明表示,一種會引發呼吸道疾病的新型冠狀病毒,在武漢被發現。這款新型冠狀病毒的爆發始於2019年12月上旬,並持續擴散。根據中國衛生官員通報全中國已有數千起病例。

根據美國疾病管制暨預防中心(CDC)27日最新統計,美國目前共發現5例被稱為武漢肺炎的2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)肺炎確診病例,包含加州2例,亞利桑那1例,伊利諾州1例,華盛頓州1例,並有114例持續追蹤中。CDC雖表示,武漢肺炎目前對美國公眾直接風險偏低,但考慮在未來數天內調整旅遊建議。

此外,總統川普27日亦透過推特指出,與中國保持密切聯繫,目前美國境內僅有數起病例,但會密切監控。他也表示,已經向中國與中國國家主席習近平表達願意提供必要協助的意願,「我們的專家極為優秀」。

We are in very close communication with China concerning the virus. Very few cases reported in USA, but strongly on watch. We have offered China and President Xi any help that is necessary. Our experts are extraordinary!