中國武漢肺炎逾100人死 美國國務院升高中國旅遊警示至3級

北京首都國際機場全面為來自武漢市的旅客進行體溫檢疫。（圖／美聯社） 北京首都國際機場全面為來自武漢市的旅客進行體溫檢疫。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）武漢肺炎疫情持續蔓延，中國確診破4000例，逾100人死亡。美國國務院領事事務局27日調高赴中國旅遊警示至第3級，而主要疫情區湖北省仍維持最高的第4級，呼籲民眾非必要勿前往當地。。

美國國務院領事事務局24日已率先調高對湖北省的旅遊警示至最高的第4級，呼籲民眾勿前往；27日警示範圍擴大到全中國，由原先的第2級升高至第3級，表示武漢肺炎蔓延，部分地區風險增加，而美國CDC目前對中國的旅遊健康警示維持在第3級，呼籲民眾非必要勿前往中國。

領事事務局說明表示，一種會引發呼吸道疾病的新型冠狀病毒，在武漢被發現。這款新型冠狀病毒的爆發始於2019年12月上旬，並持續擴散。根據中國衛生官員通報全中國已有數千起病例。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）27日最新統計，美國目前共發現5例被稱為武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎確診病例，包含加州2例，亞利桑那1例，伊利諾州1例，華盛頓州1例，並有114例持續追蹤中。CDC雖表示，武漢肺炎目前對美國公眾直接風險偏低，但考慮在未來數天內調整旅遊建議。

此外，總統川普27日亦透過推特指出，與中國保持密切聯繫，目前美國境內僅有數起病例，但會密切監控。他也表示，已經向中國與中國國家主席習近平表達願意提供必要協助的意願，「我們的專家極為優秀」。