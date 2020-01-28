寒流來襲全台溼冷 合歡山玉山降雪

入冬首波寒流配合華南水氣，合歡山、玉山等高山降雪，積雪10公分，由於是春節假期，大批人車到合歡山追雪。中央氣象局表示，寒流逐漸南下，各地整天溼冷，今天白天溫度約攝氏14度至21度。

中央氣象局指出，今晨南部及台東地區降雨明顯，白天之後，其他地區斷斷續續續會出現雨勢，出門記得攜帶雨具。

受寒流逐漸南下影響，全台各地整天溼冷，白天北部高溫約14度、15度，其他地區16度至21度，西半部及宜蘭的夜間溫度為11度至14度，花東夜間低溫約15度、16度，建議增添衣物，注意保暖。

合歡山昨天晚間先降冰霰，今天凌晨起轉為飄雪，且雪量不少，天亮後，不少住宿松雪樓遊客看到合歡山南投縣與花蓮縣一帶山林化身銀白雪國都忍不住驚呼，直呼「下雪了，好漂亮喔」。

交通部公路總局昨天根據氣象情資研判入夜可能下雪，因此，省道台14甲線翠峰到大禹嶺及台8線榮興村到大禹嶺路段，實施夜間預警封閉道路，許多民眾聽聞合歡山下雪，徹夜趕往南投翠峰、花蓮大禹嶺兩端管制點等候今天清晨放行，要趕上山賞雪。

降雪除造成上山車流壅塞，還有計程車逆向插隊，剛好遇到警車遏止，交通亂象不少；也有一名中年婦女不顧道路夜間封閉措施，整夜留在合歡山等下雪，婦女今天清晨身體不適，疑似高山症，經向雪季醫療團求助後狀況穩定，待雪鍊業者連人帶車協助下山。

除合歡山，寒流配合水氣也讓玉山、雪山、阿里山靠近塔塔加一帶山區成為雪國世界。交通部中央氣象局表示，位於玉山北峰的氣象站人員昨天晚間觀測到降雪，截至今天上午8時，積雪深度約10公分，持續中。

合歡山是賞雪勝地，開車能抵達，今天、明天預料湧現大批追雪族。公路總局表示，合歡山路段昨天入夜後降雪達10公分，今天清晨仍間歇降雪或冰霰，考量行車安全，台14甲線24公里處鳶峰到41.7公里處大禹嶺路段，今天上午限加掛雪鍊車輛通行，32公里處水晶宮路段坡度較陡，建議以四輪傳動車加掛雪鍊通行，以免車輛打滑造成塞車。

玉山國家公園管理處啟動雪地管制，登玉山須帶雪地裝備與證明。

中央氣象局指出，台南以北、東半部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海的空曠地區較強陣風，海浪也大，基隆至北海岸易有突發性大浪發生，海邊活動及海上作業請注意安全，馬祖易有低雲影響能見度。