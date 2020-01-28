國際期刊「刺胳針」：武漢肺炎恐有多個疫源地

（台灣英文新聞／國際組 綜合整理報導）國際知名醫學權威期刊「刺胳針」近日發表的武漢肺炎研究論文指出，從中國武漢市金銀潭醫院收治的前41名患者情況來看，華南海鮮市場不是唯一的新型肺炎疫情起源地，可能是一大片有多個疫源地。

引述中國媒財新網報導，刺胳針期刊（Lancet）當地時間24日發表論文披露金銀潭醫院收治的前41名患者情況，最早出現症狀的4名感染者中有3人沒有華南海鮮市場暴露史，不禁令人質疑「病毒起源地是華南海鮮市場」這一論述的確切性。

報導引述論文第一作者、武漢市金銀潭醫院副院長黃朝林說法，從現在整個發病情況來看，海鮮市場已經不是唯一的暴露源；不過他認同病毒有較大可能源自於野生動物。

論文通訊作者、中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師曹彬在回覆科學雜誌（Science）時亦坦承，從目前研究結果看來，華南海鮮市場不是唯一的疫源地，但我們還不知道病毒到底來自哪裡。

根據論文，金銀潭醫院收治的首例感染新型冠狀病毒患者發病日期為2019年12月1日，並沒有華南海鮮市場暴露史，家人也未出現發燒和呼吸道症狀；至12月10日，才另有3人發病，其中僅有1人有華南海鮮市場暴露史。在金銀潭醫院收治的前41名患者中，僅有27名曾到訪過華南海鮮市場。

中國疾病預防控制中心病毒病所26日披露的報告顯示，從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，提示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。這些陽性樣本分佈在市場上的22個攤位和1個垃圾車。

報導引述香港中文大學流行病學教授唐金陵說，華南海鮮市場當時應該存在病毒的多點來源，而且它們之間比較分散，幾十個病人又短期內同時出現，且沒有彼此接觸的歷史，說明感染的野生動物可能不是偶然性地進入了一家攤位，而是短期內同時進入了多家門店，這樣才可能同時引起這麼多人發病。

他認為，該病毒在野生動物傳染源裡可能已經比較常見，這就增加了這些動物進入其他市場或再次進入市場，進而感染人類的可能性。

唐金陵說，最初的發源地可能不是一個點，而是一大片，而且有人傳人的可能性。考慮到初期感染者有部分沒有華南海鮮市場接觸史和感染者密切接觸史，除華南海鮮市場外，還需考慮武漢其他市場有無病毒檢出，以探明「一大片」的範圍究竟有多大，以徹底切斷動物再傳染人類的機會。

但他也強調，這些推測是基於目前有限的資料，正確與否需要進一步調查驗證。