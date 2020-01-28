危急時能救命！ 這個APP已下載逾2百萬次

(說明：內政部警政署開發的「警政服務」APP，一鍵就能立即視訊定位報案，讓警方迅速到達報案的地點) (說明：內政部警政署開發的「警政服務」APP，一鍵就能立即視訊定位報案，讓警方迅速到達報案的地點)

擔心搭車遇到壞人？或是想報案卻講不清人在哪裡嗎？內政部警政署開發的警政服務APP，一鍵就能立即視訊定位報案，讓警方迅速到達報案的地點；還有「守護安全」功能，只要輸入搭乘的計程車號，即可紀錄行車路線，並持續保護到功能關閉為止，截至去（108）年底止，民眾下載已逾213萬次。

內政部表示，警政服務APP功能齊全，不論是視訊報案、查詢失竊車輛、路況、違規拖吊、失蹤人口、測速執法點，或是檢舉詐騙、申請交通事故資料、刑事紀錄證明書(俗稱良民證)、呼叫計程車等相關警政服務，都一網打盡。

內政部特別提醒民眾，春節期間聚餐，請記得酒後不開車，可運用警政服務App「呼叫計程車」的功能，代叫計程車；夜歸民眾也可利用「守護安全」的功能，紀錄乘車資訊，並將所在位置定時回傳給警方，如有發現可疑不法情形，可運用「視訊報案」的功能，透過智慧型手機內建GPS定位功能，提供員警快速判讀報案位置，同時亦能瞭解現場狀況，立即派遣警力前往處置。

春節假期舉家外出，也可透過警政服務App「收聽警廣」的功能，掌握最新路況及交通管制措施，及早避開塞車路段；此外，還有「詐騙來電排名」、「高風險賣場」等功能，可隨時查詢詐騙資訊，並向警察檢舉或報案，保障民眾的安全。

訊息來源：警政署

(新聞轉載自新住民全球新聞網)