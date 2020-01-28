陳宗彥次長向新住民學韓語 秀出臺灣人情味與平權價值

阿妞～哈韓的親辜們！內政部次長陳宗彥為了向新住民朋友祝賀新年，在大年初二釋出了與新住民韓語老師魯水晶共同製作的「陳歐爸韓語時間」影片，除了與水晶老師快問快答，一起探索臺、韓語言化差異外，陳宗彥次長也透過影片向在臺新住民宣傳新住民移民署政策。

很多時候，語言的運用也代表了文化上的尊重和包容！影片開頭陳次長表示對韓國的飲食、文化歷史及韓劇都很有興趣，魯水晶老師便出題考考陳次長：問題一，臺灣稱「新住民」，在韓國如何稱呼呢？答案是「住在韓國的外國人」，陳次長順利地答對這題。問題二，在臺灣的「異國婚姻家庭」，在韓國又是如何稱呼呢？答案是「多文化家庭」，陳次長又答對這題。問答的過程中，水晶老師認為臺灣政府為新住民考慮很多，從稱呼上就可以感受到政府想要照顧這群人。陳宗彥次長則回應，這些用語和名詞在制定政策時，每個都有仔細思考過，是依照人權價值去設想的，希望能尊重到上會上每個族群的平等地位。

因為陳宗彥次長連答對了兩題，所以影片中有30秒的政策宣導時間。陳次長向在臺的新住民朋友推廣「新住民及其子女築夢計畫」，還有鼓勵新住民帶著子女返回海外母國認識家鄉文化的「新住民子女海外培力計畫」，宣示政府對新住民文化維護及新二代文化培育的決心，希望新住民能安心地融入臺灣社會。

魯水晶老師在影片最後教大家說「人情味」的韓語，因為韓語中沒有人情味這個詞彙，可以用「重情義」(정이 많아)替代，感謝移民署與臺灣新住民共同打造滿滿人情味的民主台灣！

影片連結：陳次長韓語教室(內政部臉書粉絲頁)

(新聞轉載自新住民全球新聞網)