中國總理李克強赴武漢　全副武裝視訊醫護人員

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國境內新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）疫情持續擴大，截至今（27）日零時止，共有80人死亡及2,744個確診案例，國務院總理李克強受國家主席習近平委託，在今日赴武漢考察防疫工作，並慰問患者及醫護人員，不過他並未與他們直接碰面，而是在另一個房間用視訊對講機等方式和他們對談。

中國官方今日釋出李克強前往武漢，並與在病床邊的醫護人員視訊的照片，簡短的註記寫道，「李克強來到武漢，考察指導疫情防控工作，看望慰問患者和奮戰在一線的醫護人員。」

截至今日零時，中國國家衛生健康委員會統計武漢肺炎累計死亡病例80例，確診病例2,744例，包括重症461例，令有疑似病例5,794例；全球確診病例加上中國確診病例則已突破2,800例。

習近平在上週六（25）主持中國中央政治局常委會議，對防疫工作發表重要講話，並決定成立「中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組」。

領導小組由李克強擔任組長，政治局常委王滬寧擔任副組長，並在上週日（26）舉行會議，會議指出，當前正處於防疫關鍵期，「各級黨委政府要把思想和行動統一到習近平重要講話和中央政治局常委會議精神上來。」

會議提及，要進一步加強湖北省和武漢市的防疫工作，中國中央向湖北派出指導組，推動加強防疫一線工作，並統籌調配全國資源，優先保障湖北省和武漢市防疫急需的醫護力量和防護服、口罩等物資，且確保居民生活必需品供應。

會議指出，要嚴格做好城鄉結合部、省市邊界人流進出管理，確實做到外防輸出、內防擴散。

會議並強調，要及時公開並透明化防疫資訊，對緩報、瞞報、漏報的要嚴肅追責，並主動回應社會關切，做好疫情防護知識宣傳。