樂壇新人怪奇比莉橫掃葛萊美　8月台北小巨蛋開唱

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)樂壇新人怪奇比莉勇奪葛萊美四項大獎,包含年度專輯、年度歌曲、年度新人等,成為史上最年輕拿下四大獎項的藝人!更將於今年8月28日到台北小巨蛋開唱。

堪稱樂壇最大盛事第62屆葛萊美獎頒獎典禮於美國時間26日(台灣27日上午)舉行,剛滿18歲的樂壇超強新人怪奇比莉(Billie Eilish)成為當天晚會的最大贏家,總共奪下五項獎項,並且一次橫掃主要四項大獎,成為史上最年輕拿下四大獎項的藝人。

2020的頒獎典禮可以說是悲喜交織的一晚,就在典禮前幾小時傳來美國職籃NBA傳奇球星柯比布萊恩(Kobe Bryant)搭機意外過世的惡耗,而葛萊美頒獎場地又是柯比效力的湖人隊主場,為此葛萊美特別臨時於典禮開場上悼念,許多歌手也在表演時臨時準備了一些橋段,為的就是和全場觀眾共同哀悼這位球場上的傳奇。

至於本屆榮獲六項入圍的怪奇比莉,果然在當晚用她的超高人氣征服全場,以最新專輯【當我們睡了 怪事發生了】及超洗腦單曲「Bad Guy」一舉橫掃年度錄音、年度專輯、年度歌曲、年度新人,再加上最佳流行專輯共五大獎,毫無懸念成為本次最大贏家。更令人興奮的是怪奇比莉也將於今年8月28日到台北小巨蛋開唱,屆時將能讓台灣粉絲朋友體驗葛萊美巨星的超狂現場。

重要獎項入圍名單

年度錄音Record of the Year

Bad Guy - Billie Eilish

年度專輯Album of the Year

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

年度歌曲Song of the Year

Bad Guy - Billie Eilish

年度新人Best New Artist

Billie Eilish

最佳流行專輯Best Pop Vocal Album

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? - Billie Eilish

最佳流行歌手Best Pop Solo Performance

Truth Hurts - Lizzo

最佳流行團體/二重唱 Best Pop Duo/Group Performance

Old Town Road - Lil Nas X Featuring Billy Ray Cyrus

最佳影視媒體原聲帶 Best Score Soundtrack for Visual Media

A Star Is Born

最佳影視媒體歌曲 Best Song Written for Visual Media

I’ll Never Love Again(Film Version), From : A Star Is Born

完整得獎名單

https://www.grammy.com/grammys/awards/62nd-annual-grammy-awards-2019