武漢肺炎確診第五例　台灣中部女性狀況穩定

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台灣中部50多歲女性今日確診嚴重特殊傳染性肺炎，成為我國第五例，目前狀況穩定已住院隔離。

中央流行疫情指揮中心公布我國確診第5例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎確定病例，為中部50多歲女性，去(2019)年10月下旬赴中國大陸武漢工作，無華南海鮮市場活動史及禽畜接觸史，今年1月20日返台，1月25日出現發燒及肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗於今(27)日確診。目前個案病情穩定，醫院及地方衛生單位已依循相關處置流程進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作。

指揮中心表示，新增第5例個案與台灣首例個案是同一班飛機返台，但兩人座位距離較遠，初步判斷應是在武漢而不是在飛機上感染。

指揮中心統計，昨日國內新增119例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報402名個案，含5名確診、190名排除、207名隔離檢驗中(88名初驗陰性、其餘待檢驗)。5名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第4名及第5名確定病例接觸者待追蹤，前3名確診個案接觸者共計384人，其中14人有症狀已通報(6人二次檢驗皆陰性已排除、8人檢驗中)。

依據中國疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國截至26日累計2,744例新型冠狀病毒感染之肺炎確診，其中461例重症，80例死亡，31省市區(不含港澳特別政區)僅剩西藏自治區無確診或疑似病例。目前國際間除我國外，累計52例確診病例，泰國8例、香港8例、澳門5例、美國5例、澳洲4例、馬來西亞4例、日本4例、新加坡4例、法國3例、南韓3例、越南2例、尼泊爾1例及加拿大1例。

指揮中心再次呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14天內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。