返台灣旅客故意咳嗽嬉笑　嚴格追究恐遭罰15萬

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）機場檢疫值勤同仁反應有自中國返台乘客對他們咳嗽、嘻笑，惡劣的態度遭到指揮中心嚴厲斥責，防疫絕非兒戲，若填寫健康聲明書不實，將嚴格追究責任。

中央流行疫情指揮中心指出，近日有機場檢疫值勤同仁反映，有自中國返台乘客雖明顯有咳嗽等症狀，卻未如實填報健康聲明書，甚至蓄意對值勤同仁咳嗽、嘻笑。對此指揮中心嚴厲斥責，防疫絕非兒戲，健康聲明書已清楚提醒填寫人的責任及罰則，若填寫健康聲明書不實，將嚴格追究責任。

中央流行疫情指揮中心表示，另所有旅客皆會通過發燒篩檢站，若篩檢站看到有呼吸症狀旅客，皆會要求留下進行健康評估，符合條件即會立刻送醫院隔離採檢。如有妨害公務行為之事實，指揮中心會進一步瞭解追究前述未配合檢疫作業人員之責任，依法嚴辦。

中央流行疫情指揮中心再次強調，依傳染病防治法第58條規定，入境旅客應誠實配合檢疫單位填報及繳交相關資料，並配合必要檢疫措施，如有填寫不實或其他拒絕、規避、妨礙之行為者，將依法處最高15萬元罰鍰。

唯有全體國民配合落實防疫作為，才可將疫情阻絕境外，保障人民生命財產安全。若想查詢傳染病相關訊息，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，或參閱疾病管制署全球資訊網。