甄子丹挑戰賀歲武打喜劇　台灣上映登電影冠軍

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）甄子丹告別功夫片後，推出首部喜劇武打片《肥龍過江》，台灣上映短短三天就大賣400萬台幣，成為賀歲華語電影冠軍。

電影公司發布新聞稿表示，賀歲動作鉅獻《肥龍過江》由甄子丹主演與監製，並由他的弟子谷垣健治執導，丹哥在片中改頭換面，化身成為身手最靈活的胖警探，在小年夜（23日）上映，票房表現亮眼，開出紅盤，上映三天全台大賣約400萬台幣，成為賀歲檔中的華語電影冠軍。

電影公司透露，《肥龍過江》中甄子丹不但化身120公斤的胖警探，更挑戰喜劇演出，許多觀眾都被他獨特的喜感逗得笑哈哈，而電影片尾也難得出現甄子丹大秀舞技，俐落有節奏感的舞藝，讓觀眾大呼甄子丹不但武藝過人，就連舞技都有專業水準。最後還出現拍攝的NG片段，可以見到電影中許多緊張的動作場面，都是工作人員費盡心力才能完成拍攝。

甄子丹表示，拍攝《肥龍過江》就是想讓觀眾在過年期間能夠放鬆的哈哈大笑，即使天天要花三四個小時穿上胖胖衣演出，他還是甘之如飴。

在日本冬天拍攝動作場面，也讓劇組吃了不少苦頭，甄子丹透露，當時氣溫是零度以下，但必需在沒有任何暖氣的場地拍攝，「空氣凍讓地面更冰，只是翻滾時手碰到冰冰的地，都會覺得很痛！」



《肥龍過江》（影/Youtube）