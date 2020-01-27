有效預防武漢病毒？美國CDC：這幾件事千萬不要做

戴口罩勤洗手，不去公共場合一起預防武漢病毒（中新社提供/中央社） 戴口罩勤洗手，不去公共場合一起預防武漢病毒（中新社提供/中央社）

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）美國疾病預防控制中心針對預防新型冠狀病毒發布暫行指南，該中心說明，除了進行診療護理之外請留在家裡，不要上班或到任何更共場所傳染給其他人。

美國疾病預防控制中心(CDC) 發佈預防2019年新型冠狀病毒(2019-nCoV) 傳播給家庭和社區中其他人的暫行指南，如果患者確定在家中隔離，將由當地或州衛生部門的工作人員監測，並應該遵循以下預防措施，直到醫務人員或當地或州衛生部門告知可以恢復正常活動。

美國疾病預防控制中心表示，除了進行診療護理之外，請留在家裡，不要上班、上學或前往公共場所，也不要使用公共交通工具；前往就診之前，先打電話聯絡醫生，這將有助於醫務人員的診所採取措施，以免其他人受到感染。

美國疾病預防控制中心說明，咳嗽或打噴嚏時，應用紙巾遮擋口和鼻，或在咳嗽或打噴嚏時用袖子遮擋。將用過的紙巾扔到有塑料袋的垃圾桶中，然後立即用肥皂和水洗手至少20秒；與其他人在同一房間時，以及到醫務人員處就診時，應該戴上口罩。

美國疾病預防控制中心強調，患者避免與家裡的其他人共用家居用品，包含碗碟、飲水杯、杯子、餐具、毛巾、床上用品或其他物品；監測症狀，如果病情惡化，例如呼吸困難，請立即就醫。