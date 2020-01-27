Kobe Bryant墜機身亡享年41歲　全美國震驚不捨

前美國職籃NBA洛杉磯湖人球星布萊恩墜機亡，美國各界都表達哀悼，充滿震驚與不捨（圖/中央社） 前美國職籃NBA洛杉磯湖人球星布萊恩墜機亡，美國各界都表達哀悼，充滿震驚與不捨（圖/中央社）

多家媒體證實，美國職籃NBA退役球星布萊恩（Kobe Bryant）今天搭乘私人直升機失事身亡，享年41歲。傳出他的13歲女兒也在機上。消息一出不只震驚球員、球迷，美國各界也都表達哀悼，充滿震驚與不捨。

TMZ報導，布萊恩今天上午搭乘私人直升機，不幸墜毀在洛杉磯西北方約65公里的卡拉巴薩斯市，機上至少有3人同行。

美國國家廣播公司（NBC）報導，這起墜機事故共有5人死亡。洛杉磯警方隨後證實，有9人在這起事故罹難，當中包括布萊恩與13歲女兒吉安娜。

布萊恩與妻子凡妮莎（Vanessa Bryant）去年6月才剛迎接家中第4個女兒誕生。布萊恩2016年退役之後，仍活躍在名人圈，2018年以動畫電影獲得奧斯卡獎。

布萊恩身高198公分，主打後衛，他是1996年選秀會夏洛特黃蜂隊的首輪籤，但在球季開打前，被交易到洛杉磯湖人，從此效力湖人20年，18度入選明星賽，今年更入圍名人堂，可望成為名人堂新成員。

出事前一天，布萊恩才因為個人生涯得分紀錄受到新聞注目，他在NBA生涯出賽1346場，得了3萬3643分。

湖人現役球星詹姆斯（LeBron James）25日晚間剛超越布萊恩的紀錄，站上NBA生涯得分榜第3名。布萊恩當晚在社群媒體上很活躍，並在推特恭賀詹姆斯達成紀錄。

詹姆斯在這場比賽前，還在球鞋上寫下布萊恩的外號「永遠的曼巴」（Mamba 4 Life）以及代表布萊恩的背號與縮寫8/24 KB以向前輩致敬，可見布萊恩的地位。

湖人主場史泰博中心（Staples Center）今天沒有比賽，而是舉行美國樂壇的年度盛事葛萊美獎（Grammy Awards）。布萊恩過世的消息一出，許多球迷聚集在球場外，向布萊恩致敬。

一名球迷帶著貼在房間的海報，哽咽對電視訪問說：「他不只是一個球員，他是洛杉磯的一份子，他是我們的英雄。」

美國總統川普也在推特對布萊恩過世的消息表達驚訝，葛萊美獎現場的好萊塢名人，同樣表達震驚、不捨與懷念。

洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）致哀表示：「布萊恩是一個巨人，他在球場上展現無與倫比的球技，讓世界各地的人得到啟發、驚艷和感動。他做為一個父親、丈夫與富有創意的天才以及籃球大使，在在都使我們尊敬。」