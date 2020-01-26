都是野味惹的禍！ 中國即日起禁野生動物交易

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎疫情嚴峻，野生動物疑是釀禍原凶，引發各界批評。中國官方今（26）日宣布，為了阻絕新型冠狀病毒可能傳染源與傳播途徑，即日起禁止一切野生動物交易，直到疫情解除為止。

根據中國國家市場監督管理總局網站公告，各地野生動物繁育飼養所開始採取隔離措施，嚴禁對外販售。市場、餐飲業、電子商務平台等，也禁止任何形式的野生動物交易行為。該單位並提供檢舉熱線，違者將予以查辦。

官方已確認本次新型冠狀病毒（2019-nCoV）元凶來自野生動物，但疫情爆發地，即武漢市的華南海鮮批發市場，1月1日即遭無限期關閉，進行消毒與病源調查，至今仍未釐清宿主。該市場惡名昭彰，肉品非法交易猖獗，市場內動物橫屍遍野更是常見景象。

日前中國民眾在微博分享一間名為「大眾畜牧野味」的攤商，就大剌剌展示百餘種動物的價目表，目不暇給，從孔雀、蜈蚣、蠍子、竹鼠、狐狸、果子狸、狍子、駱駝、豪豬、梅花鹿、刺蝟，到海蛇都有。

美聯社報導，亞洲是野生動物交易大本營，中國更是最大市場，不僅導致許多物種瀕臨絕種，其身上的人畜共通病毒也成了公共衛生一大威脅，尤其是將各種動物密集處理販售，更增添了病毒突變與毒性加劇之風險。

2002年爆發的SARS，就與蝙蝠與果子狸有關，當年逾8千人染病，奪去近8百條人命。蝙蝠已知是許多冠狀病毒的「儲存庫」，專家也高度懷疑武漢肺炎與蝙蝠脫不了干係，病毒可能是透過蝙蝠，傳給某種哺乳類中間宿主，再傳染至人體。

曾研究SARS病毒源的生態健康聯盟（Ecohealth Alliance）傳染病學家Jon Epstein，認為武漢市場的鼬獾、貉，或狸，極有可能就是武漢肺炎的中間宿主。然而，香港病毒專家管軼日前造訪武漢時，卻發現該市場已遭清洗，使病毒追本溯源工作難上加難。

SARS時期，中國也曾取締野生動物買賣交易，但僅維持6個月左右。如今中國許多二線城市，及寮國、越南、柬埔寨等東南亞國家，愛吃野味的文化仍未消失。據中國媒體報導，本次疫情原爆點湖北省，光是從2018年至今，就有至少16,000隻野生動物遭到盜獵。