來鶯歌陶博館走春過好年　天天好運「鼠」不完

新北市政府文化局所屬鶯歌陶瓷博物館將於農曆春節期間（1/26-1/29）舉辦「好運『鼠』不完—109年陶博館春節活動」，天天推出各種走春活動，初二開館後發放限量特製小陶吊飾，初三及初四現場演出共同享「樂」，初五限量Ｑ版似顏繪等著你，可看可玩可共遊，歡迎全家大小一同前來春遊陶博館。

過年期間，特別邀請陶藝家侯春廷製作大型吉祥鼠於大廳迎賓，為新年增添喜氣。大年初二（1/26）上午9時30分將發放給前168位入館民眾討喜可愛的特製小陶鼠吊飾，祝福大家新年一路發、好運鼠不完。大年初三（1/27）下午2時30分「悅聽優雅迎新春」，邀請A Root 同根生樂團，串聯中西民族器樂，自由即興演奏北管、泰雅、客家等臺灣歌謠，邀請全家大小共聚同樂，賀歲新年。大年初四（1/28）「新春敲打秀」則是在上午10時、11時、下午2時、3時，邀請擅長利用各種容器表演打擊樂的街頭藝人巴奇先生前來演出，他還會與現場民眾互動，讓觀眾在打鼓秀中感受熱鬧氛圍。大年初五(1/29)上午10時，則是由似顏繪藝術家阿超為前30位入館民眾繪出民眾畫像的Q版小春聯，下午2時及3時還有「飛樂鈴揚扯鈴秀」，由揚名國際的飛樂鈴揚為觀眾演出，兼具力與美的傳統民俗技藝扯鈴，現場演出保證驚奇連連。

陶博館館長吳秀慈表示陶博館除夕（1/24）、初一（1/25）休館，大年初二至初五（1/26-1/29）每天從9時30分開館至18時，不僅有精心設計的春節活動，當期展覽也相當豐富、多元；首次以童話故事為主題的兒童陶藝競賽展、陳韋竹創作的超萌小怪獸個展、75位作者展出162組作品展現臺灣陶藝能量的年度特展，歡迎民眾在春節假期到陶博館走春。更多的活動及詳細資訊可上陶博館官方網站查詢。

訊息來源：新北市政府

(新聞轉載自新住民全球新聞網)