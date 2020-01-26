南市異國料理職訓成果展 新住民展創意異國美食好吸睛

(說明：16名新住民學員順利結訓，以臺灣在地食材加入創意巧思，烹調出家鄉美食，展現異國美食料理成果展。（照片來源：臺南市政府）) (說明：16名新住民學員順利結訓，以臺灣在地食材加入創意巧思，烹調出家鄉美食，展現異國美食料理成果展。（照片來源：臺南市政府）)

108年度臺南市勞工局職訓就服中心為提升失業者專業技能以協助其就業，委託臺南市觀光協會辦理「新南向異國料理班(新住民專班)」職業訓練，歷經340小時訓練，全班16名新住民學員日前順利結訓，由學員們自行規劃設計將課堂中所學之烹調料理技能融入家鄉特色料理，並以臺灣在地食材加入創意巧思，烹調出家鄉美食，展現異國美食料理成果展。

勞工局職訓就服中心課長李奇玟表示：為響應政府新南向政策，本班培訓新住民運用母國料理特色透過訓練強化餐飲專業知識及技能，使其具備就業相關職能並協助訓後就(創)業。今天看到學員們透過刀工與擺盤裝飾並融入母國料理特色且應用台灣在地食材呈現出各式成果作品，相當獨特並具有創意；另，近年來異國餐廳如雨後春筍般的成立。許多跨國企業連鎖餐廳紛紛進駐台灣，不僅讓民眾有更多「吃」的選擇，也改變了民眾飲食的習慣，因此餐飲市場蓬勃發展中，期許學員們透過此次學習，在結訓後將所學運用於職場，結合創意做出更多的「台灣異國新菜色」。

來自越南參訓學員林小姐表示，非常感謝老師們不吝指教以及不藏私的指導，讓自己在美食料理的知識與實作技術上有很大的進步，希望能將自己的拿手私房菜加上創意後與大家分享，目前已開始籌備創業預計3月份開店，透過販售簡餐、現炒、越南的特色料理，希望讓所有光臨店內的顧客，都能享用到這些好吃的異國美食。

(新聞轉載自新住民全球新聞網)