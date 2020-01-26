武漢肺炎疫情惡化　美國、法國將撤僑　澳洲及南韓考慮跟進

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）中國武漢市新型冠狀病毒確診病例及死亡人數持續增加，繼美國及法國宣布撤僑後，澳洲及南韓也考慮將國民撤離肺炎發源地。

中國國家衛生健康委員會今（26）日上午發布新聞稿表示，截至今日零時，境內30個省、市感染新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）的確診病例達1,975例，累計死亡病例56例、重症病例324例、治癒出院病例49例，疑似病例2,684例。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）今日透過聲明表示，「外交及貿易部正與中國當局和國際夥伴密切合作，考慮提供旅行相關協助予受到中國旅遊出入限制政策影響的地區的澳洲國民。」

潘恩也指出，澳洲外交部正向中國當局尋求建議，盼讓國際旅客得以不被北京的政策受限，順利撤離遭到「封城」的地區。

根據澳洲媒體ABC報導，目前受到受困於封鎖地區的澳洲國民及小孩超過100人。

法國外交部則在週五（24）表示，法國駐武漢領事館正計畫將受困於武漢的法國公民撤離，利用巴士將他們載往未被封鎖的城市。

根據法國媒體France 24轉述官員指出，法國政府計劃將公民送往未被封鎖的城市並進行14天檢疫隔離確認無染病後，使得放行。

美國國務院則是在今日證實將在下週二（28）派遣一台單程專機將美國駐武漢總領事館的外交人員撤離該城市並飛往舊金山，總領事館也將暫時關閉。

國務院表示，該飛機將提供「非常有限的」座位予一般美國公民，若提出要求的人數過多，則機位將優先給予武漢肺炎感染「高風險」族群。

越來越多國家考慮撤僑，南韓韓聯社今日也報導，南韓外交部的一名不具名官員透露，政府正與中國當局進行緊密溝通，考慮安排包機將受困於武漢的南韓公民撤出。

韓聯社指出，目前武漢當地有500至600名南韓公民，沒有武漢肺炎確診或疑似病例；南韓駐武漢總領事館正在了解當地南韓公民的回國意願，據悉已有400多人表達回國的意願。

中國政府在23日宣布武漢封城，目前計有湖北省15座城市公共交通停運。