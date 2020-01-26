不畏萬箭穿心 國民黨議員羅智強宣布參選台北市長

（台灣英文新聞 / 綜合報導）國民黨台北市議員羅智強今（26）日在臉書宣布，他四年前曾說粉絲人數若達百萬就要參選台北市長，現已破107萬，他決定兌現承諾，投入2020年台北市長選舉。

羅智強指出，四年前粉絲只有1萬人，政界朋友對他的百萬豪語相當不以為然。被潑了無數冷水後，有人始終相信他，陪他一起創造這傳奇。「不必眾星拱月，不用黃袍加身，沒有大張旗鼓的記者會造勢。」他說道。

羅智強表示，將於北美21座城市進行15場台北市長參選演說，闡述自己的從政理念，首場於台北時間明（27）日6時在西雅圖開講。羅表示，台北市長必須以世界為師，過去四年來，他已走訪全球50座城市，進行了40場演說。

他坦言，依政治世界裡「棒打出頭鳥」的不成文文化，宣布參選後，勢將有「萬箭穿心」，引來狼牙棒式的圍毆。然而，他認為要為人民做事，就大聲說出來，開大門、走大路，要做就做、要說就說。

國民黨歷經總統與立院選舉失利後，黨內改革聲浪不斷，羅智強就是青壯派中力倡改革的一員。他曾呼籲爭議人物退將吳斯懷以大局為重，辭去不分區立委，為此不惜去他門口下跪。日前他在臉書成立「+1」社團，號召黨內外人士共同為國民黨的兩岸定位尋求出路，目前社團已有逾34,000名成員。