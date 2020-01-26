肺炎防疫升級 湖北返國、曾接觸個案者一律居家隔離

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）因應武漢肺炎升溫，中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，加強中國籍人士來台限制與健康管理，違者一律強制隔離。

中央流行疫情指揮中心25日做出以下決議：

全面禁止湖北人士來台。

暫緩受理湖北省以外中國籍人士之觀光旅遊、社會交流、專業交流、醫美健檢等申請。特殊情況則依個案審查（防疫交流、人道就醫、專業交流之駐點服務），已發入台許可證者則推遲來台。

中國籍學生暫緩入台2週。

自中國入境之商務交流人士須配合自主健康管理14天。

自湖北回台之中國籍配偶須限制居住，並配合居家隔離，由地方主管機關主動進行健康監測14天。

中央社報導，指揮中心今晨召開記者會，就嚴重特殊傳染性肺炎防疫狀況進行說明。根據最新資料，目前累計通報283名個案，其中3例確診，在負壓隔離病房接受治療。

衛服部長陳時中強調，任何從湖北返國、或曾接觸患者之人士，皆須居家隔離。民眾若接獲衛生單位告知為個案接觸者，應採取各項防疫措施，包括避免外出、外出戴口罩、注意手部與呼吸道衛生、14天自主健康管理（記錄體溫與活動史）、若出現發燒等症狀，須立即與衛生局聯繫。未確實遵守相關規定者，指揮中心已準備好地點，將強制隔離。

24日確診的50多歲男性台商，因隱瞞活動史，已依傳染病防治法，重罰30萬元新台幣。他20日在武漢出現症狀，在當地就醫服藥，21日抵台，從小港機場搭高雄捷運至巨蛋站，不但未主動通報，也未自主管理，22日還赴高雄金巴黎舞廳（店面招牌：金芭黎），直到23日至左營耳鼻喉科就醫，才坦承去過武漢。一名舞廳小姐在與他接觸後，出現呼吸困難等症狀，致電台商才知其染肺炎，這名小姐也已隔離檢驗。