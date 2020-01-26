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台灣、越南建築文化立體呈現　藝術裝置展加拿大登場

即日起在溫哥華渥列治商場（Oakridge Centre）展出

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2020/01/26 11:32
臺灣主題藝術裝置（圖/文化部）

臺灣主題藝術裝置（圖/文化部）

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）農曆新春來臨，在文化部與駐洛杉磯辦事處台灣書院的支持下，加拿大亞裔活動協會自即日起推出2020年LunarFest活動，除將展出台灣藝術家蘇冠誌、廖俞儒的裝置作品，另特別邀請采風樂坊赴溫哥華及多倫多等地演出作品《阿銘上菜》。

文化部表示，2020藝術裝置展以《飲食男女‧都會花漾》為主題，蘇冠誌以立體書的形式呈現台灣、韓國、越南及中國等各國代表性建築及文化意象，並結合廖俞儒與加拿大藝術家Flavia Chan的紙雕作品，於即日起至2月10日間在溫哥華渥列治商場（Oakridge Centre）展出。

采風樂坊的《阿銘上菜》以傳統絲竹樂結合現代打擊樂及舞台劇元素，表現熱鬧澎湃辦桌文化，分別於1月25日在溫哥華女皇劇院（The Queen Elizabeth Theatre）、1月27日在溫哥華島希德威廉姆斯劇院（The Sid Williams Theatre），以及2月1日在多倫多密西沙加生活藝術中心（Living Arts Centre- Hammerson Hall）三地演出，讓觀眾以聽覺與視覺感官享用團圓飯。

此外，1月25日及26日在溫哥華美術館前廣場（Vancouver Art Gallery Plaza）也將舉行「多元社區賀新年」，現場將有豐富多元的藝文表演、手工藝及親子遊戲；同時，溫哥華市中心普爾廣場（Jack Pool Plaza）則展出加拿大原住民的巨型燈光裝置《海岸新年燈籠》，邀請各族裔社群共同慶祝農曆新年。更多關於2020 LunaerFest活動訊息請至官網查詢。


「過節老鼠」遊戲（圖/文化部）


「鼠來寶」小提燈（圖/文化部）
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