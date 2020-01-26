土耳其強震已29死 兩歲半女童受困獲救

土耳其24日發生規模6.8強震，這起淺層強震已造成29人喪生、1466人受傷，據信仍有21人受困待援。（安納杜魯新聞社提供/中央社） 土耳其24日發生規模6.8強震，這起淺層強震已造成29人喪生、1466人受傷，據信仍有21人受困待援。（安納杜魯新聞社提供/中央社）

土耳其24日發生規模6.8強震，搜救團隊於震後24小時找到生還婦女和她懷中的兩歲半女兒，並先救出女童。這起淺層強震已造成29人喪生、1466人受傷，據信仍有21人受困待援。

美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，搜救團隊晚間在重災區艾拉齊省（Elazig）省會艾拉齊巿穆斯塔法帕夏區（Mustafapasa）倒塌建物下找到一名婦女和她年幼女兒時，距地震發生已24小時。

電視畫面顯示，搜救人員跟身陷瓦礫堆下的母親談話時，她懷中還抱著兩歲半女兒郁絲拉（Yusra Yildiz）。女童先被救出，搜救團隊仍在設法營救姓名還沒被揭露的這名母親。

內政部長索魯（Suleyman Soylu）晚間表示，馬拉特雅省（Malatya）的多安尤（Doganyol）、艾拉齊省分別有4人和25人罹難。截至發稿，已有44人獲救，包括尚未脫困的郁絲拉母親在內，據信仍有21人受困待援，當局正全力搶救。

搜救工作於今天下午的其中一幕，揪住土耳其全國人心。國家醫療救援團（UMKE）一名女性搜救人員透過手機跟受困穆斯塔法帕夏區瓦礫堆下的婦女阿濟澤（Azize）取得聯繫，並不斷和她講話以安撫情緒，各電視台直播這段畫面。當阿濟澤終於在震後17小時脫困，現場響起歡呼聲。

穆斯塔法帕夏區下午再傳65歲婦女尤迪茲（Ayse Yildiz）獲救時，距地震發生19個小時。

美國地質調查所（USGS）指出，當地時間晚間7時30分，距多安尤東北東方8公里處又發生規模5.1、深度10公里的餘震。

土耳其災害與應變管理署（AFAD）今天深夜於震後約26小時指出，艾拉齊省已發生505次餘震。餘震不斷凸顯搜救工作的急迫性，也增添困難度。安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，調查團隊正就災損進行評估，初步報告指出，有72棟建築全毀。

災區位在首都安卡拉以東約550公里人口相對稀少的偏遠地區。

安納杜魯新聞社報導，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天前往視察時，參加了兩場喪禮。艾爾段說：「我們經歷許多地震，國家都耐心地一一克服。」他呼籲全民於最脆弱的此刻展現出力量，並承諾有效率地救災和迅速復原。

AFAD指出，這起地震發生於當地時間24日晚間8時55分（台北時間25日凌晨1時55分），震央在艾拉齊省錫夫里傑鎮（Sivrice），震源深度6.7公里，鄰近省分及敘利亞、喬治亞等國家都可感受到地震。