走春亮點！台灣文資藝術燈節　「夢遊仙境」四大展區揭曉

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）走春「亮」點！文化部文化資產局主辦「文資藝術燈節」，以台中文化資產園區工業遺址為背景，結合燈光、科技、創意與園區建物及地景，呈現多元融合的可能性，即日起至2月29日登場，大年初二（26日）至大年初五更特別規劃春節展演。

文化部發布新聞稿表示，此次燈節特別與獲得義大利設計大獎的京鷹國際照明團隊合作，以「夢遊仙境」為主題，將展域分為「恆織星」、「微光絮語」、「金鼠祈福」、「森光秀」四大展區，並搭配展演活動添增豐富的人文景觀及文化意涵，白天與黑夜也呈現出迥異的歷史面貌。



文資園區以文資大道為主要迎賓區（圖/文化部）

文資園區以文資大道為主要迎賓區，當暮色緩緩降臨時，耀眼的「恆織星」透過編織技法與光影藝術，如置身璀璨的夜空；「微光絮語」則以涉入森林中的秘境為發想，打造光影藝術裝置；「金鼠祈福」以發光造型金鼠燈飾並彩繪為招財鼠，藉由祈福老鼠們開心迎接金鼠年；主廣場的「森光秀」利用廣場中的樹木群落，透過光線氛圍的營造，讓人彷彿走進燈光森林的魔幻秘境。而展區四周更分別設置迎賓花毯、星空夜幕、璀璨星廊、繁星舞台等主題，宛如被點點星光包圍的「夢遊仙境」。



「好戲連年樂迎春」傳統戲曲展演-採茶戲（圖/文化部）

此外，大年初二至初五（26日至29日）每日下午2點半，在文化資產園區還有無形文化資產「好戲連年樂迎春」傳統戲曲展演，由重要傳統表演藝術保存者（團體）優秀藝生，在園區一桌二椅行動舞台進行傳統戲曲展演，演出內容包含布袋戲《火焰山》、歌仔戲《陳三五娘》、客家八音《八音吹春》、亂彈戲《鬧西河》。傍晚5點到6點則舉辦「音樂下午茶」活動，邀請國內知名交響樂團現場演出，歡迎大家一起來野餐，共同沉浸在歷史建築圍繞場域下，享受前所未有的熱鬧氛圍和歡樂時光。

晚間6點到9點每半小時的「森林之王」主燈秀則由國際燈光大獎團隊打造的光影美學，以主題互動燈光之韻律變化，搭配臺南交響樂團現場演奏及稻草人舞團精湛演出，創造視覺與聽覺的衝擊饗宴，讓遊客猶如置身森林之中，既能觀賞美景也能聆聽美聲雙重享受。

文化部文化資產園區自107年7月轉型並致力推動文資保護觀念，園區前身為1916年日治時期的民營「大正製酒株式會社」，是當時全臺最大的釀酒工場。春節期間「文資藝術燈節」及「好戲連年樂迎春」一系列「鼠」不盡的活動，以精彩豐富的內容邀請民眾前來置身於浪漫的氣氛之中，用嶄新的角度感受文資園區。



「金鼠祈福」以發光造型金鼠燈飾並彩繪為招財鼠（圖/文化部）



光影藝術裝置「微光絮語」涉入森林中的秘境（圖/文化部）