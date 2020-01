武漢肺炎進入加拿大　當局清查接觸史

加拿大省市衛生當局今天宣布,發現加拿大第一起「推定」2019新型冠狀病毒病例。一名50歲男子22日自武漢經廣州飛抵多倫多,23日入院治療,當局正在清查他接觸過的人群。

這名50歲男子22日自中國武漢經廣州飛抵多倫多,23日在做好準備的救護人員協助下,送抵多倫多「新寧醫院」(Sunnybrook Hospital)隔離治療。

這名患者21日從武漢搭機後,旅程中影響了多少人,成為媒體質問焦點。醫療當局表示,相關細節有待持續調查,正在追蹤患者搭機時坐在他3排以內的乘客。

多倫多衛生局德維拉(Eileen de Villa)說,當局正在調查患者可能去過的所有地方及與他接觸的人。目前所知,這名病患屬於小家庭,與外界聯繫不多,他在抵達多倫多後,次日即打911送往醫院治療。

患者目前情況穩定,他的家人已採取「自我隔離」措施。

安大略省及多倫多市衛生官員今天傍晚共同在省議會召開緊急記者會,說明推定首個「2019新型冠狀病毒」(2019-nCoV,武漢肺炎)病例。

安大略省首席醫療官員威廉斯(David Williams)說,急救人員和醫務人員了解患者之前的旅行史,已採取一切預防措施防止病毒傳播。但他也說:「未來很可能看到其他新的案例,如果這是最後一起病例,我會非常驚訝。」

面對武漢肺炎蔓延,威廉斯前兩天面對媒體時曾說:「新型冠狀病毒傳播到加拿大是遲早的事。」

安大略省副省長兼衛生廳長艾略特(Christine Elliott)保證,相關案件絕對「透明化」,而且「系統運作持續發揮成效」,請民眾安心,整體防護措施遠比過去完善。

2003年,加拿大經歷嚴重急性呼吸道症候群(SARS)共44名加拿大人死亡的慘痛教訓,政府嚴陣以待最近的新型冠狀病毒疫情。

Sunnybrook Health Sciences Centre is caring for a patient who has a confirmed case of the novel coronavirus that originated in Wuhan, China.



The patient is in stable condition and has been admitted to an isolation room. More info: https://t.co/BDLgqfjAzw