華爾街日報：美將派包機赴武漢撤離公民和外交官

「華爾街日報」報導，了解內情的人士透露，美國政府正在安排一架撤僑包機前往武漢，撤離當地的美國公民和外交官，送回美國。新型冠狀病毒引發肺炎疫情，武漢情況最為嚴重。

2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎於去年12月在湖北省首府武漢爆發，疫情逐漸蔓延，武漢自昨天起封城，機場、火車站等離開當地的通道暫時關閉。

中國境內的武漢肺炎確診病例已上升到1356例，其中41例死亡。在各省區中，疫情起源地的湖北省確診病例已增加到729例，其中39例死亡。

這位人士表示，目前據信有大約1000名美國公民在武漢，當地的美國總領事館正和他們聯絡，安排他們的機位。

他又說，美國政府近日與中國外交部和其他政府機關協商後，獲同意採取這項行動，這架包機可運送約230人，將包括美國外交人員以及美國公民和家屬。

他表示，機上將有美國醫療人員，以確保若有人感染新型冠狀病毒，將能獲得妥善照顧，不會散播病毒。

這位人士也表示，美國計畫暫時關閉駐武漢總領事館。他又說，若是還有多的機位，也可能提供非美國公民搭乘，包括其他國家的外交人員。

華爾街日報報導，其他國家的政府也在與中國當局協商，希望仿照美中同意的這項作法，安排飛機接運僑民。

法國外交部稍早發布聲明表示，法國駐武漢總領事館已通知在武漢的法國人，在與當地官方機關聯繫下，考慮提供巴士服務，讓想離開的法國人及配偶、子女離開武漢市。