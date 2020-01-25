網路IN馬路OUT！移民署推廣外籍生E化服務

農曆佳節，許多在臺念書的外籍、大陸及港澳學生於寒假期間返鄉過年，為了節省學生到各地移民署服務站排隊申辦居留證的時間，移民署特別建置「外國與外僑大陸與港澳無戶籍國民學生線上申辦系統」，以網路代替馬路，簡化申辦流程。

移民署南區事務大隊高雄市第二服務站推出貼心服務，設立雲端線上申辦專區，結合策略聯盟–文藻外語大學「移民青年大使」製作圖文懶人包，協助每一位來站辦理居留證的外籍、大陸及港澳學生。

有位來自馬來西亞的學生小李開心的分享使用心得：「站內的申辦專區超方便，手機直接掃一掃QR CODE，網頁馬上就跳出來了，有懶人包步驟清楚明瞭，回去一定要跟其他同學說，在線上申請就好了，不用到服務站！」

此外，該站也特別前往所轄學校，辦理相關推廣交流說明會，目的就是讓每一位學校教職員及學生都能清楚了解移民署提供24小時線上申辦系統的作業流程，往後都不需再舟車勞頓的跑到服務站臨櫃辦理了。

高雄市第二服務站主任陳盈智表示，外籍、中港澳學生線上申辦系統非常方便，不只節省了民眾現場等候時間，也縮短了往來的交通距離，學生可以自行於系統註冊帳號申請外僑居留證、延期、變更登記或資料異動等業務，實質簡化學生在臺就學申辦證件的負擔，歡迎各大專院校及僑外生多加利用。（新聞轉載自新住民全球新聞網）