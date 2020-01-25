肺炎疫情擴散 疾管署調高湖北旅遊至第三級警告

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）基於中國持續出現新型冠狀病毒肝炎病例，疫情指揮中心今(25)日將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至湖北省（含武漢市），請民眾避免至當地所有非必要旅遊；中國其他各省市則提升至第二級警示(Alert)，至當地應採取加強防護措施。

中央流行疫情指揮中心表示，中國湖北省其他縣市病例數亦急遽增加，且WHO已表示該病毒具人傳人能力，感染風險增加，指揮中心於今(25)日將旅遊疫情建議第三級警告(Warning)範圍擴大至湖北省（含武漢市），請民眾避免至當地所有非必要旅遊；中國其他各省市則提升至第二級警示(Alert)，至當地應採取加強防護措施。

指揮中心表示，目前3名確診個案，持續於醫院負壓隔離病房治療中，首例確診個案46名接觸者中，其中1名接觸者出現發燒症狀就醫；餘2名確診個案，目前已匡列密切接觸者102名，接觸者持續調查追蹤，餘無異常。

疾管署呼籲，由於24日公布的案2於1月22日下午16時至18時曾出入高雄市苓雅區金巴黎舞廳(全程無配戴口罩) ，民眾如曾於前述時段出入該場所，請自主健康管理14天（自最後接觸日起算），如有發燒、咳嗽、呼吸急促等疑似症狀，請撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，並告知醫師相關接觸史，以降低病毒傳播風險。