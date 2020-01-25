武漢肺炎1中客確診！ 武漢團其餘17團員今晚離台

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央流行疫情指揮中心昨（24）日公布新增確診2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，分別為自武漢隨團來台旅遊的50多歲中國籍女性及50多歲的男性台商，目前已於負壓隔離病房治療中。該武漢團除了正在接受治療的女性個案外，全團17人都將於今晚離境。

疫情指揮中心昨日晚間召開記者會，宣佈新增2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，1例為武漢來台旅遊團，1月21日入境進行環島，23日發燒就醫，經快篩後雖為流感，再驗後確認為新型冠狀病毒肺炎。

第二例為在武漢的台商，1月20日出現感冒症狀，21日入境，並於23日就醫，經醫院隔離採檢後確認為新型冠狀病毒陽性，目前健康狀況良好。

《Yahoo新聞》報導，該武漢團原本預計於28日離台，觀光局副局長張錫聰表示，經協調，除了正在接受治療的中國女性外，其餘團員17人，包括女子的丈夫都將在今晚從桃園國際機場離境。

觀光局表示，目前尚有5團武漢團73人、9團湖北團136人在台灣，將協調盡速離台。

指揮中心表示，截至1月24日下午4時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增35例通報，截至目前共通報168名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為3名確診(1例於1月21日已公布)、42名排除、23例初驗陰性、其餘仍待檢驗。