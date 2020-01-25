江啟臣：不管對岸立場 都必須正視中華民國存在

國民黨立法委員江啟臣今天宣布參加黨主席補選，對於兩岸政策如何調整，他表示，未來的黨主席必須扮演討論平台整合的角色，對岸不管立場是如何，都必須正視中華民國存在的事實。

國民黨在2020總統、立委選舉大敗後，吳敦義請辭黨主席，國民黨預計3月7日補選新任黨主席；青壯派接班、世代交替的聲浪四起。包括前國民黨副主席郝龍斌、孫文學校總校長張亞中、藍天行動聯盟主席武之璋等人都已表態參選黨主席。

江啟臣今天在服務處舉辦新春拜年茶會，前台中市長胡志強、中央委員連勝文與立委林為洲、當選立委的謝衣鳳等人都出席，江啟臣會中針對國民黨主席補選發布聲明。

江啟臣說，這是一個國民黨最壞的時代，面對大選的挫敗，各種敗選因素的探討，如雨後春筍一般冒出，即便針鋒相對，或者意見不盡相同，卻也充分展現出全黨面對挫折與挑戰時，自我批判與反省的力量，這樣的力量需要一個團結的平台去匯聚，因此宣布參選黨主席補選。

至於兩岸政策，江啟臣接受媒體聯訪時表示，大家都會把國民黨敗選的原因，歸咎於兩岸的立場與論述，這的確是原因之一，這也是為什麼需要檢討改進，未來的黨主席必須扮演討論平台整合的角色，但是對國民黨來講，不管兩岸路線再怎麼討論，都必須站在一個立場上，就是中華民國存在是一個事實。

他指出，對岸不管立場是如何，都必須回到正視中華民國存在的事實，「九二共識、一中各表」，當年有它的時代背景，每一個時代的當下，兩岸的互動要能夠開啟對話、和平交流，其實都必須要有一些工具性的論述，讓彼此在主權爭議未解決的狀態下，能夠進行和平的交流、對等的對話，未來也是如此。

至於過去國民黨所主張的「九二共識、一中各表」該如何調整，江啟臣說，必須開放黨內同志，大家再一次共同的來討論，找出至少在國民黨內部最大的一個共識，當然也希望這個共識，也是跟台灣現在主流的民意，能夠相互結合，或至少能夠反映，台灣主流社會對兩岸關係主要的看法。

對於宣布參選是否與前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜討論，江啟臣說，他過去這段時間跟朱立倫碰過面，大家對國民黨改革都非常關心，朱立倫也表達過去曾經在2000年，參與國民黨的改革工作，也分享經驗與想法，至於對方是否參選他表達尊重，跟韓國瑜還沒有交換過意見，接下來會展開全面的拜訪。