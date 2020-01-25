武漢肺炎確診案例大增 日本力挺台灣參加WHA

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）2019新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）擴散全球，台灣在除夕夜確診2例。WHO召開緊急大會，卻唯獨排除台灣。日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，日本將繼續支持台灣作為觀察員參加世界衛生大會（WHA）。

因應武漢肺炎，世界衛生組織（WHO）召開緊急會議，有確診案例的國家包括韓國、美國、日本等皆有專家獲邀出席，獨獨排除台灣。

我國疫情指揮中心對此表示，我國有相當優秀的防治經驗，沒有受邀十分遺憾。將盡力與友台專家合作，取得相關防疫訊息。

日本台灣交流協會代表泉裕泰昨（24）日晚間在日本台灣交流協會臉書上，以中、日文發文表示，

由於新型冠狀病毒疫情擴大, 世界衛生組織召開緊急會議。日本一貫支持台灣作為觀察員參加世界衛生大會。 當新型冠狀病毒疫情擴大引發廣泛關注之際, 為了避免防疫對策發生漏洞, 日本繼續支持台灣作為觀察員參加世界衛生大會。

《中央社》報導，美國國務院官員也表示，支持WHO納入台灣，而不是企圖將台灣排除在外。

中國國家衛生健康委員會公佈最新疫情資料，截至昨（23）日半夜12點，共確診1287例，其中41人死亡，20個省、市累積疑似病例1975例。境外通報案例增加，包括香港5例，澳門2例，台灣3例；泰國4例（2例已治愈），日本2例（1例已治愈），韓國2例，美國2例，越南2例，新加坡3例，尼泊爾1例，法國2例。