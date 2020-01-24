武漢肺炎台灣新增2例確診 10湖北團盡快離境

中央流行疫情指揮中心24日下午舉行記者會，由監測應 變官、疾管署副署長莊人祥出面說明武漢肺炎疫情最新 狀況。 中央社記者王騰毅攝 109年... 中央流行疫情指揮中心24日下午舉行記者會，由監測應 變官、疾管署副署長莊人祥出面說明武漢肺炎疫情最新 狀況。 中央社記者王騰毅攝 109年1月24日 (來源 中央社)

武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心晚間表示，新增2例確診，分別為50多歲中國籍女性及50多歲男性國人，台灣累計共3例確診。10湖北團已盡快安排離境。

中央流行疫情指揮中心晚間公布，新增確診2例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案。分別為50多歲中國籍女性（案1）及50多歲男性國人（案2），皆為1月21日入境；案1為1月23日因發燒就醫，案2於1月20日出現感冒症狀、於1月23日就醫。

交通部觀光局長周永暉表示，案1為跟團來台旅遊，全團共18人，原本預計28日離開，現在全團活動已立即暫停並回到飯店；中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，其他團員沒有出現症狀。

案2則為台商，本人以為是感冒、有在當地就診並服用止咳退燒藥物，回台灣後直接回家休息，昨天才去就醫，外出皆有戴口罩。

中央流行疫情指揮中心表示，目前共有10團湖北旅遊團、共158人在台灣，已在盡速安排離境，但適逢過年、中國又多處封城，會請交通部民航局協助安排合適的航班。

指揮中心表示，案1密切接觸者計19人，案2密切接觸者計11人，目前健康狀況皆良好；其餘相關接觸者疫調中，衛生單位將持續進行主動健康監測。

截至1月24日下午4時，國內嚴重特殊傳染性肺炎新增35例通報，截至目前共通報168名嚴重特殊傳染性肺炎個案，檢驗結果為3名確診（1例1月21日已公布）、42名排除、23例初驗陰性、其餘仍待檢驗。