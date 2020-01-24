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陳信瑜接台北市勞動局長 民進黨x民眾黨合作第一步

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/01/24 17:48
前民進黨高雄市議員陳信瑜（圖/ 中央社）

前民進黨高雄市議員陳信瑜（圖/ 中央社）

（台灣英文新聞/ 政治組 綜合報導）台北市勞動局長賴香伶確定將於1月31日請辭，走馬上任成為第10屆不分區立委。接班人選出爐，確定將由民進黨前高雄市議員陳信瑜接任。陳信瑜今日在臉書發文表示，將「帶著民進黨的情與民眾黨的心，擴大服務台北市民」。

《自由時報》報導，賴香伶將於2月1日至立法院上任，繼任者將會市長柯文哲返台後正式對外公佈。報導指出，柯文哲陣營考慮2022選戰的高雄佈局，才會延攬陳信瑜。

陳信瑜今（24）在臉書表示，自己來自高雄，承蒙高雄的鄉親疼惜21年。謝前市長，陳菊前市長栽培擔任助理，市府機要近7年行政歷練，及議員14年的服務，這是民進黨長期扶持栽培23年。

陳信瑜表示，感謝讓我有這麽長時間在地生根，奉獻所長。高雄鄉親提供養份讓我成長，前鎮小港區市民栽培我，民進黨細細呵護，在地青年灌溉長大，小樹苗成長茁壯後，有較大能量提供人們遮雨納涼。

陳信瑜表示如今只能秉承一顆感恩的心，本著從政初心，青年從政，清廉勤政，帶著民進黨的情與民眾黨的心，擴大服務台北市民。

陳信瑜強調，回應賴副總統的呼籲，擴延加乘各政黨的優點，1+1>2 ,開啟民進黨+民眾黨合作第一步，人才先交流為全民所用，就從信瑜做起。

《中央社》報導，身為前市長謝長廷派系人馬之一的陳信瑜，曾任高雄市政府機要秘書等職，因為出色表現而被推舉參選高雄市議員。2018年尋求連任失敗後，積極為民進黨立委參選人輔選。本次出任台北市勞動局長，被外界解讀為民進黨與民眾黨合作的第一步。

陳信瑜臉書
民進黨
台灣民眾黨
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