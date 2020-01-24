【武漢肺炎】疑似病例大幅新增70例 疾管署擴大通報定義

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）因應中國武漢肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣布，為快速區別春節期間中國回台發病者為流感或新型冠狀病毒肺炎鑑別診斷，即日起至2月29日，只要是類流感病人，經醫師臨床評估符合流感診斷者，不論國籍，皆提供公費流感抗病毒藥劑。

疾管署副署長莊人祥今（24）日在記者會上表示，根據中國及他國通報境外移入個案顯示，有武漢旅遊史、僅出現輕微發燒，及呼吸道感染症狀的疑似個案，因此疾管署放寬病例定義，若民眾有「發燒」或「急性呼吸道感染」，並有武漢地區旅遊史，就需通報。

副署長莊人祥呼籲，民眾自武漢地區返國無症狀者也應避免外出，如需外出應戴口罩。自中國其他地區回國無症狀者，避免至人口密集處(所)及搭乘大眾交通運輸工具，要去者或要搭乘者應戴口罩。

此外，昨日疑似案例通報大幅新增，共有70例，截至目前共通報134名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中1名確診(1月21日已公布)、27名已排除、106名隔離檢驗中(21例初驗陰性，其餘仍待檢驗)。

1月21日的確診個案，目前持續於醫院負壓隔離病房治療中，46位接觸者中，其中22日新聞稿發布的輕微咳嗽無發燒接觸者已恢復，但是昨(23)日有另1位接觸者出現發燒症狀，其餘皆無異常。

疾管署副署長莊人祥表示，民眾無需特意至國內8家新型冠狀病毒指定檢驗機構的醫院就醫，在全國所有醫療院所就醫時，只要經醫師判斷符合通報定義，皆可採檢送驗至疾管署或8家新型冠狀病毒指定檢驗機構，進行檢驗。

莊人祥呼籲，民眾返國後14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。