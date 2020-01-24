新春大掃除 提醒民眾應遵守規定聘僱合法移工

年關將近，依傳統習俗家家戶戶正準備大掃除。彰化縣政府勞工處特別提醒聘有移工的民眾，移工只能從事勞動部聘僱許可函上所核准範圍內的工作，因此雇主不可為了整理環境而指派家中的看護工或事業單位廠工從事許可外工作或是聘用行蹤不明的外國人來幫忙打掃。

彰化縣府勞工處指出，新年將至，民眾為了除舊佈新，偶有接獲民眾或外籍移工反映有雇主指派外籍廠工到雇主家整理環境、洗衣、洗車，或指派家庭看護工利用被看護者休息的時間打掃家族、親戚的房子。

甚或聘僱行蹤不明外國人或是借用其他親友合法聘請的移工到營業處所或家中幫忙做打掃清潔的工作，此舉違反就業服務法第57條相關規定，若經查獲將處以罰鍰，另若事業單位所聘僱移工之工作環境或是宿舍有清潔之必要，仍應由全體移工共同或輪流打掃，不可由特定移工專職負責，如由移工專職負責打掃則已違反上述規定。

為了避免民眾因不知法令而觸法，勞工處特別呼籲民眾切勿讓家中的外籍看護工或公司所聘僱的外籍製造工去從事勞動部核准工作以外的勞務，亦不得將合法聘僱的移工借給親友使用，即便移工表示自願幫忙，雇主亦須善盡管理責任，勿讓移工去做許可外的工作。

此外，聘僱移工亦須向勞動部提出申請，如係聘僱外籍配偶或他人介紹的外國人前，可先向移民署查驗外國人身分(查驗專線04-8349614)，若民眾對於聘僱外籍勞工有任何疑問，歡迎洽詢彰化縣政府勞工處外勞諮詢專線04-7297226。（新聞轉載自新住民全球新聞網）