移民署宣導法令之外 邀新住民喝咖啡話家常宛如家鄉暖

新住民品嚐咖啡與茶點話家常，在聆聽法令宣導之外也如與好友齊聚般溫暖。（照片來源：移民署） 新住民品嚐咖啡與茶點話家常，在聆聽法令宣導之外也如與好友齊聚般溫暖。（照片來源：移民署）

移民署花蓮服務站日前辦理1月份新住民家庭教育暨法令宣導課程，講師講授家庭經營課程，關心學員們最近的生活與工作、並與學員們話家常，講師也分享自己跟家人相處的方式及建議遇到困境時可以如何處理。

邀請新住民參與家庭經營課程同時，現場講師烘焙餅乾及教導學員們沖煮咖啡，學員們表示聞到咖啡香可以釋放壓力、享受到喝一杯好咖啡的樂趣，並在學到如何烘焙後希望能在家中做給家人分享。移民署花蓮站也加強說明居（停）留相關法令規定，讓大家知道重要的資訊及在台相關權益。

另外邀請到法務部行政執行署花蓮分署進行業務宣導，該分署分署長鍾志正看到來自越南、印尼及大陸等的新住民很開心，以在地人迎接客人的心情歡迎這群飄洋過海來臺的新住民，希望他們能很快適應在臺生活，相信花蓮是一個溫馨的大家庭，大家會很快愛上這塊土地的。

該分署特別向新住民宣導該分署主要業務「催收國家公法上債權」，當民眾欠繳稅款、健保費、罰單等，該分署會運用各種強制執行手段，例如凍結銀行帳戶、扣押薪水、查封拍賣車輛、土地及房屋等方式，主要目的是希望大家能遵守臺灣的法律。

行政執行署的吉祥物「拍寶」更以神秘嘉賓現身，現場新住民朋友歡呼迎接，紛紛搶著與「拍寶」合照，還逗趣的問：拍寶是真人嗎？場面十分熱鬧溫馨。（新聞轉載自新住民全球新聞網）