達不到新年期許好憂鬱？ 3步驟教你擺脫負面思考

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）農曆新年與家人圍爐團聚的同時，制定好新年新目標了嗎？之前列的目標清單，是否有達成？達不成，是否令你感到焦慮或情緒低落？根據2019年5月發表於《異常心理學期刊》的研究指出，不放棄目標，且樂觀看待前景的人較不容易焦慮及憂鬱，也能減緩恐慌症的發作。

一份由美國賓夕法尼亞州立大學學者進行的研究，邀請3,294名平均45歲的成年人，研究時間長達18年，蒐集受訪者相關資料，包括自評目標的堅持度、自我控制感、正向的重新評估，及進行心理疾病的診斷。

結果顯示，在1990年代中期的首次評估中表現出更多的目標堅持度和樂觀性的人，在2012-2013年中評估其憂鬱、焦慮和恐慌症的症狀降低許多；較少心理健康問題的民眾，在生活目標的堅持度和樂觀態度都有顯著的增加；且自我控制感(a sense of control)並無影響參與者的心理健康。

台灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，此份研究可帶給民眾兩個啟示。

設定生活或生涯目標的認知行為策略，能讓我們覺得人生有意義、有努力的方向，有助心理健康。以及遇到困難就放棄目標，雖然暫時感到放鬆，但後悔及失望的負面感覺反而會增加。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨則提供民眾3個方式，破除負面思考。

第一、當出現負面想法時，要求自己停下，並想出另一個較樂觀正面的版本。

第二、不設定遙不可及、困難執行的目標。建議從中制定一些執行小目標，會讓過程是有趣且有成就感。

第三、將要執行的事項或目標告訴親人朋友，分享遇到的狀況，讓他們支持或激勵，協助目標的達成。