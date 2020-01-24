美國務院證實責成官員 對抗中國在聯合國惡勢力

美國國務院今天證實，已責成一名高階官員，對抗中國和其他國家在聯合國體系中的「惡意影響力」。

路透社報導，國務院發言人表示：「職業外交官蘭伯特（Mark Lambert）已經受命任職於『國際組織事務局』（Bureau of International Organization Affairs），作為專業外交多元工作小組的一員，將致力確保多邊機構公正性。」

發言人說：「這包括對抗中華人民共和國（PRC）與其他國家在聯合國體系中的惡意影響力。」

美國雜誌「外交政策」（Foreign Policy）昨天報導，最近曾任國務院北韓政策特別代表的蘭伯特將會擔任此一角色。

美國總統川普政府最近對國際多邊機構運作的公正性掀起一股懷疑論，國務院就出現這項派令。

川普一再公開批評聯合國、世界貿易組織（WTO）與北大西洋公約組織（NATO）等機構。

國務院資深官員昨天告訴媒體，中國並未在去年12月22日截止日前遣返北韓勞工，這違反聯合國的制裁規定。

中國大使館並未立即回覆路透社的置評要求。

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因應中俄挑戰 美防長：擬今年調整美軍全球部署

（中央社邁阿密23日綜合外電報導）美國國防部長艾斯培（Mark Esper）今天暗示，可能準備從今年開始調整美軍全球部署，作為五角大廈重整因應中國與俄羅斯挑戰的部分戰略。

路透社報導，艾斯培說，他不想為完成所謂的「國防系統全面評估」設定明確時間表；相關行動包括調整美軍全球部署。

艾斯培告訴記者：「若要訂出完成（評估）的截止日期，我想確保在下個財政年度開始前，我們已處於某種較好的狀態。所以我想儘快展開行動。」美國財政年度從每年10月1日起，至次年9月30日結束。

艾斯培在造訪邁阿密期間發表上述言論之際，已開始檢討美軍在拉丁美洲的軍事任務。這是國防部審議重整美軍全球部署的部分舉措，艾斯培希望這能讓他派遣更多部隊到亞太地區，並將一些駐外美軍調回國內。

許多專家說，鑑於過去20年來，中國在軍事方面已有長足進步，而美國則將焦點放在伊拉克、阿富汗、敘利亞和其他地方的反恐行動，因此這項努力已經太遲了。

此外，在美國與伊朗和伊朗支持團體間的緊張加劇之時，目前還無法預期美軍調整全球戰略能有多大變動，尤其是在大選之年。

艾斯培今天造訪位於邁阿密的美軍南方司令部（U.S Southern Command）總部時，試圖緩和各方憂慮。

他說：「大家總認為，每當我們說要重新檢視，就意味將減少（駐軍）。這沒必要。」

「那是我一直試圖消除的觀念之一…雖然這可能意味規模將有所縮小，但也可能意味若有必要，我們將在某個地區增加兵力。」