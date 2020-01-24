造謠武漢肺炎疫情太可惡！ 最高將可罰新台幣300萬元

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）台灣1月21日出現確診新型冠狀病毒肝炎（武漢肺炎）首例，民間謠言四起，有網友在社群網站群組散佈不實病例訊息，指稱「彰化某醫院收置感染武漢肺炎病患，但是新聞沒有報」等，中央流行疫情指揮中心嚴正不實訊息，呼籲民眾勿散播假消息，否則最高將可能吃上300萬元罰鍰。

《上報》引述聯合報報導，1名男子1月22日透過LINE群組稱「我們醫院有收置武漢肺炎的病人了，目前新聞沒報，請各位家人要多注意，帶口罩，少去公共場所……，沒事不要來員基」，該消息遭彰化員林基督教醫院否認。警方找到該男子後，他聲稱僅轉傳他人訊息而已。

由於武漢肺炎已被納入「第五類法定傳染病」，若私自傳播假消息及謠言，將觸犯《傳染病防治法》第63條規定，可處以最高新台幣300萬元以下罰鍰。

中央流行疫情指揮中心表示，於中央流行疫情中心成立期間來自醫院的通報，皆為符合通報定義的個案，醫院亦會因進行各項作為而於就醫動線管制、發燒分流檢傷、要求戴口罩減少飛沫傳播等措施，進行防治的必要因應工作，亦為可能有發燒病患來就醫的感染管制程序，非收治疑似或確診病例後才有的特殊措施，請民眾毋須恐慌、私自臆測，亦勿擅自散布訊息，以免違反相關規定甚至構成刑事責任。

公平會表示，目前國內備有相當充足之外科口罩及N95口罩等，民眾不必刻意囤積或搶購口罩。倘有通路業者為達行銷目的，而釋放假訊息以趁機拉抬民眾搶購心理，公平會將依刑法第251條，移送檢調機關偵辦，決不寬貸。

公平會最後表示，若業者有合意調漲或共同約束價格之行為，依公平交易法第40條第1項規定，最高可處新臺幣5,000萬元罰鍰，而再犯者將處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣1億元以下罰金，呼籲業者切勿以身試法。